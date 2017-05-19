Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Воздушно-десантных войсках России появились "ударные" подразделения

22.05.2017 ТАСС 99 0
0
Понравилась новость?
 0
Учения
Учения
Источник: © Виктор Драчев/ТАСС

Командующий войсками генерал-полковник Андрей Сердюков отметил, что этому статусу соответствуют одна полковая тактическая и одна батальонная тактическая группа в псковском соединении

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Эталонные подразделения со статусом "ударных" появились в Воздушно-десантных войсках России. Об этом на сборе руководящего состава ВДВ в Псковской области сообщил командующий войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

"В Воздушно-десантных войсках на сегодняшний день появились подразделения, имеющие статус "ударные". Это эталонное подразделение не только по своей укомплектованности и обеспеченности современными средствами вооружения, но и обладающее лучшими показателями обученности личного состава", - сказал он.

Сердюков добавил, что этому статусу соответствуют одна полковая тактическая и одна батальонная тактическая группа в псковском соединении, а также еще несколько батальонных и несколько ротных тактических групп и разведывательных подразделений.

"Поступление новой перспективной техники в ВДВ требует постоянной корректировки учебного процесса для более эффективного ее использования в мероприятиях боевой подготовки", - отметил Сердюков. Он добавил, что на полигоне Струги Красные в Псковской области в июле пройдут полковые тактические учения с десантированием современной боевой и специальной техники.

Ранее начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев сообщал, что наименование "ударные" присваивается приказом министра обороны наиболее боеспособным соединениям: мотострелковым, танковым, морской пехоты, воздушно-десантным, десантно- штурмовым, а также воинским частям и подразделениям. Они будут награждаться отличительным геральдическим знаком.
19.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 07:55
  • 38
Назван срок создания дирижабля для российской армии
  • 22.05 07:40
  • 1
Создан "прототип" жидкого Терминатора
  • 22.05 07:28
  • 27
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 22.05 07:22
  • 1
Тихоокеанский флот в ближайшем будущем получит три новых корвета
  • 22.05 07:00
  • 1
Упор на интеллект. Россия откажется от модернизации старого оружия
  • 22.05 06:37
  • 41
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 22.05 05:25
  • 27
СМИ: Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" останется с "Гранитом" по финансовым соображениям
  • 22.05 05:11
  • 2
Ядерный психоз крепчает
  • 22.05 03:38
  • 12
Ядерное оружие России: поштучная авиация и тайный морской козырь Путина (Обозреватель, Украина)
  • 21.05 23:45
  • 23
В "Иркуте" рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
  • 21.05 23:36
  • 9
F-35 способен побить любого противника - американский пилот
  • 21.05 21:59
  • 25
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 21.05 21:22
  • 11
Х-55 нашли новое применение
  • 21.05 21:18
  • 4
Гонки за вертикалью
  • 21.05 21:00
  • 15
ФПИ определил фирмы, которые будут разрабатывать беспилотники будущего с вертикальным или сверхкоротким взлетом
другие обсуждаемые темы