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Звание "ударных" могут получить 14 подразделений, воинских частей и соединений ЗВО

22.05.2017 ТАСС 116 0
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9П162
Боевая машина 9П162 самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К128-1 «Корнет-Т» в ходе боевых стрельб курсантов 1000-го Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа. Коломна (Московская область), 20.04.2017
Источник: Алексей Иванов / ТРК «Звезда»

После успешной проверки подразделения наградят отличительными геральдическими знаками

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Западный военный округ (ЗВО) представил к присвоению звания "ударных" 14 подразделений, воинских частей и соединений. Об этом сообщили в пресс- службе округа.

"Комиссия Минобороны России приступила к проверке ряда воинских частей Западного военного округа для принятия решения о присвоении наименования "ударные". Комиссия принимает зачеты по основным предметам боевой подготовки, проверяет состояние воинской дисциплины и правопорядка, а также укомплектованность подразделений исключительно военнослужащими по контракту. Завершится проверка в конце мая", - говорится в сообщении.

После успешной проверки подразделения наградят отличительными геральдическими знаками.

Ранее начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев сообщал, что наименование "ударные" присваивается приказом министра обороны наиболее боеспособным соединениям: мотострелковым, танковым, морской пехоты, воздушно-десантным, десантно- штурмовым, а также воинским частям и подразделениям.
19.05.2017
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принадлежат ТАСС
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