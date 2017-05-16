General Atomics провела первые стрельбы управляемыми снарядами из рельсотронной пушки
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Макет наземного варианта электромагнитной рельсотронной артиллерийской системы Blitzer EMRG (Electromagnetic Railgun)
Источник: janes.com
Еще совсем недавно рельсотронную пушку, или рейлган, можно было встретить лишь в фантастических фильмах и видеоиграх. Но наука не стоит на месте, а ученые то и дело воплощают в жизнь невозможные ранее технологии. И компания General Atomics не так давно провела стрельбы из рельсотронного орудия собственной разработки под названием Blitzer. Самое интересное то, что это был первый в истории управляемый рельсотронный заряд.
Энергия выстрела из рейлгана составляет 3 мегаджоуля. В момент выстрела снаряд подвергается воздействию мощного ускорения, которое разгоняет его до 6125 километров в час. Рельсотрон оснащен системой Guidance Electronics Unit (GEU), которая оснащена навигационными датчиками, устройствами беспроводной связи и электроникой, управляющей направлением полета снаряда.
Рельсотроны в последнее время рассматриваются как альтернатива артиллерийскому оружию, так как при такой высокой скорости очень сложно их перехватить и засечь. Также рельсотронный снаряд не нуждается во взрывчатом веществе из-за кинетической энергии, достаточной для поражения цели.
Рельсотрон Blitzer для стрельбы использует электроэнергию, которая накапливается в специальных батареях сверхбыстрых конденсаторов. Направляясь в «рельсы», снаряд подвергается огромному ускорению и достигает скорости в 5 Махов (6125 километров в час). Для сохранения заряда используется защитная капсула, которая «сбрасывается» в тот момент, когда заряд покидает ствол орудия. Снаряд может пролететь 6500 метров и пробить лист бронированной стали толщиной 3,2 сантиметра. Сама «пушка» оснащена системой двусторонней связи со снарядом.
Сейчас эксперты компании General Atomics работают над системой накопления энергии High Energy Pulsed Power Container (HEPPC), которая позволит орудию Blitzer использовать при выстреле в два раза большую энергию, нежели сейчас. Как рассказал Ник Бучи, один из руководителей подразделения Electromagnetic Systems компании General Atomics,
«В будущем мы проведем ряд испытаний, используя орудие Blitzer, которое будет обеспечивать энергию выстрела уже в 10 мегаджоулей. И с каждым следующим выстрелом мы будем совершенствовать все технологии, пока не получим реальную рельсотронную артиллерийскую систему многоразового использования, годную для применения на суше и на море».
Владимир Кузнецов
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16.05.2017
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