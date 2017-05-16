NASA проводит конкурс 3D-печати домов для других планет
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Марсоход Curiosity
Источник: NASA
В конкурсе 3D-Printed Habitat Challenge принимают участие команды из различных университетов, но по итогам одного из этапов мероприятия члены жюри отметили две команды. Победителям из стартапа Branch Technology выделили 85 тысяч долларов, а команда университета Аляски получила премию в размере 15 тысяч долларов.
Конкурс проходит в несколько этапов. Первый, дизайнерский этап состоялся ещё в 2015 году. Сейчас проходит второй этап, разбитый на три фазы, первая из которых как раз недавно и завершилась. Участники печатали различные геометрические фигуры с помощью материалов собственной разработки, после чего изделия подвергались различным тестам на прочность, токсичность и удобство производства.
В рамках третьего этапа организаторы планируют привлечь разработчиков технологий, позволяющих строить дома «на местах». Колонистам, прибывшим на другие планеты, будет сподручнее использовать местные материалы для изготовления жилья — так они смогут существенно сэкономить место в грузовых трюмах.
Организаторы конкурса подчёркивают, что 3D-Printed Habitat Challenge — лишь первый шаг к постройке пригодных для жизни зданий, но отмечают, что в представленных на конкурсе проектах уже виден большой потенциал, который может быть реализован при исследовании других планет.
Вячеслав Ларионов
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16.05.2017
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