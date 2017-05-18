Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Уралвагонзавод увеличил чистую прибыль почти в два раза

19.05.2017 Ростех 100 0
0
Понравилась новость?
 0
Танк Т-90МС
Танк Т-90МС
Источник: АО "НПК "Уралвагонзавод"

Предприятие опубликовало отчет за первый квартал 2017 года

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» опубликовало квартальный отчет, согласно которому чистая прибыль предприятия по российским стандартам бухгалтерского учета выросла по сравнению первым кварталом прошлого года в 1,9 раза, до 1,804 млрд рублей.


За период с января по март текущего года выручка компании увеличилась на 44,7% и составила 27,565 млрд рублей. Размер валовой прибыли достиг 10,944 млрд рублей, что соответствует росту на 18,6% относительно того же периода прошлого года. Прибыль от продаж находится на уровне 8,371 млрд рублей – плюс 16,6% к прошлому году.


Уралвагонзавод – многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Предприятие является разработчиком основного российского боевого танка Т-90, а также новейшего российского танка Т-14 «Армата».


В декабре 2016 года Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций Уралвагонзавода Госкорпорации Ростех.
18.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Ростех
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 01:02
  • 3
Между военными и промышленностью пролегла лопасть
  • 19.05 00:24
  • 10
Летные испытания вертолета Ка-62 начнутся до конца года
  • 19.05 00:15
  • 11
Новый "Белый лебедь". Первый шаг к бомбардировщику будущего
  • 18.05 23:09
  • 4
F-35 способен побить любого противника - американский пилот
  • 18.05 22:49
  • 15
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 18.05 22:41
  • 1
Путин: госпрограмма вооружений на 2018-2025 гг. позволит повысить боевой потенциал ВС РФ
  • 18.05 22:32
  • 123
Компания SpaceX провела первое испытание ракеты Falcon Heavy
  • 18.05 21:49
  • 10
ФПИ определил фирмы, которые будут разрабатывать беспилотники будущего с вертикальным или сверхкоротким взлетом
  • 18.05 21:34
  • 9
Х-55 нашли новое применение
  • 18.05 21:30
  • 6
Долгожданный запуск ракеты-носителя "Протон-М" в очередной раз откладывается
  • 18.05 21:24
  • 117
Россия обгоняет США на гиперзвуке
  • 18.05 21:17
  • 11
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 18.05 19:58
  • 6
Сирия и Израиль впервые выступят на Армейских международных играх
  • 18.05 18:50
  • 1
Что русскому биатлон, то немцу смерть
  • 18.05 17:42
  • 8
2017-й должен был стать рубиконом (День, Украина)
другие обсуждаемые темы