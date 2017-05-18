Уралвагонзавод увеличил чистую прибыль почти в два раза



Танк Т-90МС

Источник: АО "НПК "Уралвагонзавод" Танк Т-90МСИсточник: АО "НПК "Уралвагонзавод"

Предприятие опубликовало отчет за первый квартал 2017 года

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» опубликовало квартальный отчет, согласно которому чистая прибыль предприятия по российским стандартам бухгалтерского учета выросла по сравнению первым кварталом прошлого года в 1,9 раза, до 1,804 млрд рублей.

За период с января по март текущего года выручка компании увеличилась на 44,7% и составила 27,565 млрд рублей. Размер валовой прибыли достиг 10,944 млрд рублей, что соответствует росту на 18,6% относительно того же периода прошлого года. Прибыль от продаж находится на уровне 8,371 млрд рублей – плюс 16,6% к прошлому году.

Уралвагонзавод – многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Предприятие является разработчиком основного российского боевого танка Т-90, а также новейшего российского танка Т-14 «Армата».

В декабре 2016 года Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций Уралвагонзавода Госкорпорации Ростех.