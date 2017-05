Турецкая бронетехника на выставке IDEF-2017. Часть 5: прочие производители

C 9 по 13 мая 2017 года в Стамбуле (Турция) проходила 13-я международная выставка оборонной промышленности International Defence Industry Fair 2017 (IDEF-2017), ставшая прежде всего крупнейшим смотром интенсивно развивающейся турецкой оборонной промышленности.

На выставке основными производителями бронетанковой техники Турции была представлена широкая гамма производимых ими или только предложенных на рынок либо находящихся на этапе разработки образцов бронированных машин.

Впервые представленная бронированная машина Pusat разработки турецкой компании Tümosan в экспозиции выставки IDEF-2017. Представленный прототип был оснащен дистанционно управляемым боевым модулем Aselsan SARP с 12,7-мм пулеметом. Стамбул (Турция). 10.05.2017 (с) bmpd

Помимо уже извeстных турецких производителей, на привлекательный рынок легкой бронетехники, разогретый заказами турецких вооруженных сил и силовых структур, а также экспортными заказами, пытаются выйти все больше и других турецких компаний. Экспозиция IDEF-2017 была отмечена сразу несколькими дебютами турецких новичков в этой области.

В частности, турецкий производитель сельскохозяйственных тракторов и двигателей для них компания Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.?. (с 2004 года контролируется частным холдингом Albayrak), также известная своей неудачной попыткой создать в кооперации с австрийской AVL List GmbH дизельный двигатель для танка Altay, представила на IDEF-2017 свою первую бронированную машину Pusat с колесной формулой 4х4. Это MRAP'оподобная машина наибольшей боевой массой 12 тонн и вместимостью до 10 человек, с несущим бронекорпусом модульной конструкции. Уровень защиты не раскрывается. По сообщениям на турецких веб-форумах, разработчиком машины Pusat является группа создателей известной бронемашины Cobra, перешедшая на Tümosan из компании Otokar.

Интересно, что Tümosan заявляет о полной локализации ею практически всех элементов ходовой части Pusat - нового четырехцилиндрового дизельного двигателя Tümosan X 5.3lt мощностью 250 л.с. (предположительно, разработан все той же AVL List), восьмискоростной автоматической трансмиссии Tümosan DURA 1300 AMT, дифференциала, тормозов, независимой подвески и мостов, а в целом якобы достигнута 90-процентная турецкая локализация машины (хотя на деле двигатель и АКПП пока что явно не серийные). Tümosan заявляет о возможности создания более тяжелых вариантов машины Pusat с более мощными двигателями.

Другой новой компанией по производству бронетеxники вознамерилась стать измирская частная фирма Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.?., с 1985 года занимающаяся производством дорожно-строительной техники и надстроек для специальных автомобилей (пожарных, автоцистерн, коммунальных, трейлеров и т.д.), и поставляющая свою продукцию в том числе и в Россию. На IDEF-2017 компания Katmerciler с размахом презентовала сразу целую линейку своей военной продукции, включая три впервые представленных типа бронированных машин с колесной формулой 4х4 - Hizir, Khan и Zirhli Ambulans. Дл сего времени единственным серийным "военным" продуктом Katmerciler был выпускаемый с 2010 года полицейский "антириотный" водометный бронеавтомобиль TOMA.

Флагманским в новой военной линейке Katmerciler выступает 16-тонный бронеавтомобиль Hizir класса MRAP, вместимостью до 9 человек. Машина оснащена типичной комбинацией дизельного двигателя Cummins ISL (в 400 л.с.) и автоматической трансмиссии Allison 3000. Штатно оснащается дистанционно управляемым боевым модулем Aselsan SARP с различным вооружением. Уровень защиты не раскрывается.

Бронированная медицинская машина Zirhli Ambulans выполнена на коммерческом шасси Ford F550 и имеет массу до 8,845 тонн и вместимость до 8 человек), а бронемашина Khan - выполнена на коммерческом шасси Toyota (масса до 5,9 тонн, вместимость в разных версиях от 5 до 8 человек).

Новая бронированная машина Hizir разработки турецкой компании Katmerciler в экспозиции выставки IDEF-2017. Представленный прототип был оснащен дистанционно управляемым боевым модулем Aselsan SARP с 12,7-мм пулеметом. Стамбул (Турция). 10.05.2017 (с) bmpd

Бронированная медицинская машина Zirhli Ambulans разработки турецкой компании Katmerciler в экспозиции выставки IDEF-2017. Машина выполнена на коммерческом шасси Ford F550. Стамбул (Турция). 10.05.2017 (с) bmpd

Новая бронированная машина Khan разработки турецкой компании Katmerciler в экспозиции выставки IDEF-2017. Машина выполнена на коммерческом шасси Toyota. Представленный образец был оснащен ультразвуковой "несмертельной" установкой. Стамбул (Турция). 10.05.2017 (с) bmpd

Также компания Katmerciler презентовала на выставке систему скрытного бронирования Nefer для внедорожников, бронированный модуль автобусного типа для установки на коммерческие шасси, бронированный трейлер, и несколько типов бронированных погрузчиков, экскваторов и колесных инженерных машин, в том числе бронированный гусеничный экскаватор с дистанционным управлением.

Еще одним представленным военным объектом разработки Katmerciler стала дистанционно управляемая наземная гусеничная роботизированная платформа UKAP (Uzaktan Kumandali Atis Platform). Машина полной боевой массой 1,1 тонну имеет комбинированный электрогидравлический привод с автономностью 1 час работы от аккумуляторов и до 5 часов от дизель-генератора. Скрость до 25 км/ч. Оснащается различной целевой нагрузкой, в том числе в боевом варианте - дистанционно управляемым боевым модулем Aselsan SARP с различным вооружением, а также может использоваться в качестве транспортной (причем якобы способна перевозить до 2 тонн груза). Управление осуществляется с портативного пульта планшетного типа с двумя джойстиками.

Дистанционно управляемая наземная гусеничная роботизированная платформа UKAP (Uzaktan Kumandali Atis Platform) разработки турецкой компании Katmerciler в экспозиции выставки IDEF-2017. Представленный образец был оснащен дистанционно управляемым боевым модулем Aselsan SARP с 7,62-мм пулеметом. Стамбул (Турция). 10.05.2017 (с) bmpd

Схожую роботизированную гусеничную платформу собственной разработки (в двух исполнениях - с боевым модулем Aselsan SARP и в саперном) на выставке рекламировала в своих материалах известная турецкая компания Aselsan, однако в натуре ее образцы представлены не были.

Еще одним новым турецким игроком в производстве военной техники заявляет о себе фирма Best Grup Savunma Sanayi Ltd. (Анкара), до сих пор занимавшаяся бронированием коммерческого автотранспорта и производством бронестекла и защитного снаряжения, а теперь пытающаяся расширить свою деятельность сразу на ряд оборонных сфер, включая бронированные машины, БЛА, электронные системы и т.д. Нa IDEF-2017 указанная Best Grup впервые продемонстрировала бронированную машину Börü, выполненную все на том же популярном среди "бронировщиков" шасси пикапа Ford F550, и по облику выглядящую подобием изготавливаемых на таком же шасси известных бронеавтомобилей семейства Sand Cat израильской компании Plasan (некоторые турецкие ресурсы называют машину Börü лицензией Sand Cat, однако, видимо, она является просто клоном). Бронемашина Börü предлагается в трех вариантах вместимостью от пяти до 11 человек. Максимальная полная боевая масса 8,845 тонн, дизельный двигатель в 300 л.с. Для бронекапсулы заявлен весьма неплохой уровень баллистической защиты STANAG 4569 Level 2+, достигаемый за счет применения передовой композитной брони.

Бронированная машина Börü разработки турецкой компании Best Grup в экспозиции выставки IDEF-2017. Машина выполнена на коммерческом шасси Ford F550. Стамбул (Турция). 10.05.2017 (с) bmpd