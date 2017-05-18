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Российские Су-24М облетели голландский фрегат Evertsen в Балтийском море

19.05.2017 bmpd.livejournal.com 75 0
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Командующий ВМС Нидерландов и Адмирал Бенилюкса генерал-лейтенант флота Роб Веркерк на своей странице в twitter.com сообщил об облете 16 мая 2017 года двумя фронтовыми бомбардировщиками Су-24М Морской авиации ВМФ России нидерландского фрегата F 805 Evertsen (типа De Zeven Provinciën), находящегося в Балтийском море в качестве корабля 1-й постоянной корабельной группы НАТО (Standing NATO Maritime Group One - SNMG1; вторым и одновременно флагманским кораблем группы является норвежский фрегат F 311 Roald Amudsen). Самолеты сделали три прохода рядом с голландским кораблем.

Как можно судить, самолеты Су-24М были из состава морской штурмовой эскадрильи 72-й гвардейской авиационной базы Балтийского флота с аэродрома Черняховск (Калининградская область).

Фронтовой бомбардировщик Су-24М Морской авиации ВМФ России проходит рядом с фрегатом ВМС Нидерландов F 805 Evertsen. Балтийское море, 16.05.2017 (с) Rob Verkerk / twitter.com/generaalverkerk

Пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М Морской авиации ВМФ России производит облет фрегата ВМС Нидерландов F 805 Evertsen. Балтийское море, 16.05.2017 (с) Rob Verkerk / twitter.com/generaalverkerk


Видео (с) Marc de Natris / twitter.com/Voorzitter_KVMO (via Алексей Карпычев):
18.05.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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