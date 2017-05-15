Французский танк получил пушку больше, чем у "Арматы"



Модификация французского основного боевого танка AMX-56 «Леклерк», оснащенного мощным 140-миллиметровым орудием

Источник: soha.vn Модификация французского основного боевого танка AMX-56 «Леклерк», оснащенного мощным 140-миллиметровым орудиемИсточник: soha.vn

Вьетнамское информационное агентство Soha News разместило фотографии новой модификации французского основного боевого танка AMX-56 «Леклерк», оснащенного мощным 140-миллиметровым орудием. Новое боевое отделение танка, спроектированное под столь мощную пушку, получило название «Терминатор» (The Terminator).

Вес новой модификации танка увеличился до 60 тонн. Боекомплект орудия насчитывает 31 выстрел.

Модификация французского основного боевого танка AMX-56 «Леклерк», оснащенного мощным 140-миллиметровым орудием Источник: soha.vn

Визуально машина от предыдущей модификации отличается не только орудием, но и башней большего размера. 140-мм пушка была спроектирована в центре разработки и производства вооружений в Бурже, в настоящее время являющемся отделением концерна Nexter.

Модификация французского основного боевого танка AMX-56 «Леклерк», оснащенного мощным 140-миллиметровым орудием Источник: soha.vn

Сейчас в Европе ведутся разработки танков нового поколения, инициированные появлением российского танка Т-14 на универсальной гусеничной платформе «Армата». Т-14 вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой 2А82, но представители российского ВПК отмечали возможность установки более мощной 152-мм пушки.

Выстрел для 140-мм пушки и для 120-мм орудия танка «Леклерк» Источник: soha.vn

В Германии также была разработана 130-мм пушка длиной ствола 51 калибр, которая имеет на 50% большее могущество, чем известная 120-мм/55 танковая пушка L55. Представители отметили, что новое орудие способно поразить любые современные танки концерна Rheinmetall, а также Т-14 «Армата» и новейшие модификации Т-90.