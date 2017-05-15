Французский танк получил пушку больше, чем у "Арматы"
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Модификация французского основного боевого танка AMX-56 «Леклерк», оснащенного мощным 140-миллиметровым орудием
Источник: soha.vn
Вьетнамское информационное агентство Soha News разместило фотографии новой модификации французского основного боевого танка AMX-56 «Леклерк», оснащенного мощным 140-миллиметровым орудием. Новое боевое отделение танка, спроектированное под столь мощную пушку, получило название «Терминатор» (The Terminator).
Вес новой модификации танка увеличился до 60 тонн. Боекомплект орудия насчитывает 31 выстрел.
|Модификация французского основного боевого танка AMX-56 «Леклерк», оснащенного мощным 140-миллиметровым орудием
|Источник: soha.vn
Визуально машина от предыдущей модификации отличается не только орудием, но и башней большего размера. 140-мм пушка была спроектирована в центре разработки и производства вооружений в Бурже, в настоящее время являющемся отделением концерна Nexter.
|Модификация французского основного боевого танка AMX-56 «Леклерк», оснащенного мощным 140-миллиметровым орудием
|Источник: soha.vn
Сейчас в Европе ведутся разработки танков нового поколения, инициированные появлением российского танка Т-14 на универсальной гусеничной платформе «Армата». Т-14 вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой 2А82, но представители российского ВПК отмечали возможность установки более мощной 152-мм пушки.
|Выстрел для 140-мм пушки и для 120-мм орудия танка «Леклерк»
|Источник: soha.vn
В Германии также была разработана 130-мм пушка длиной ствола 51 калибр, которая имеет на 50% большее могущество, чем известная 120-мм/55 танковая пушка L55. Представители отметили, что новое орудие способно поразить любые современные танки концерна Rheinmetall, а также Т-14 «Армата» и новейшие модификации Т-90.
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15.05.2017
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