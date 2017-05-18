НАТО может восстановить арктическое командование для оценки угроз со стороны России

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Источник: Reuters НАТОИсточник: Reuters

Военный альянс НАТО может восстановить работу командования в Арктике и Атлантике для противодействия возросшей активности России, сообщает The Wall Street Journal.

Арктическое и атлантическое командования НАТО существовали в период холодной войны и занимались отслеживанием советских подводных лодок в этих регионах.

По словам военных экспертов, подводный флот России укрепляет свою возможность пребывать в Арктике и Северной Атлантике без обнаружения, в то время как способности НАТО в этой сфере снизились со времен холодной войны.

Значимость атлантических морских путей для военного альянса возросли в связи с разработкой стратегий перемещения тяжелой военной техники из США в Европу в случае конфронтации с Москвой. Военные специалисты считают, что подводные силы России могут усложнить защиту американских конвоев.

«Мы должны оценить потенциальные угрозы со стороны любого направления, в том числе в Северной Атлантике и Арктике», — сказал председатель военного комитета НАТО Петр Павел. По его словам, перед альянсом возникли новые проблемы, в частности использование Россией гибридной военной тактики и растущая угроза терроризма.