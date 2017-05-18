"Ульи" защитят военные объекты Минобороны России
|
|
Международный военно-технический форум "Армия-2016"
Источник: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
На II Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" особый интерес Минобороны вызвали несколько инновационных изделий, в том числе комплект средств контроля доступа "Улей 1М"
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Комплект средств контроля доступа "Улей 1М" будет принят на вооружение ВС РФ в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны РФ генерал-майор Владимир Головачев.
Он рассказал, что на II Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" особый интерес Минобороны вызвали несколько инновационных изделий, в том числе комплект средств контроля доступа "Улей 1М", комплекс технических средств охраны "Мурена 1СВ" и комплект средств охраны комнаты для хранения оружия "Арсенал".
"Управлением службы войск и безопасности военной службы вышеупомянутые изделия были приняты в работу. Комплекс технических средств охраны "Мурена 1СВ" и комплект средств охраны комнаты для хранения оружия "Арсенал" успешно прошли государственные испытания и приняты на снабжение. На комплект средств контроля доступа "Улей 1М" готовится проект приказа министра обороны России о принятии его на снабжение ВС РФ в установленном порядке", - сказал Головачев.
III Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте.
|
18.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.05.2017 Як, обогнавший F-35
18.05.2017 Спущено на воду океанографическое исследовательское судно "Академик Александров"
18.05.2017 На военно-техническом форуме "Армия-2017" выступят лучшие пилотажные группы РФ
18.05.2017 Минобороны: большинство контрактников хочет служить на Северном флоте и в ВДВ
17.05.2017 Ракетный крейсер "Маршал Устинов" провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море
17.05.2017 Второе разведывательное судно "Иван Хурс" спущено на воду в Петербурге
16.05.2017 Тральщики Северного флота на учениях очистили Баренцево море от мин
15.05.2017 Тыл становится передним краем Минобороны