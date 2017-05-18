Со спецназом ЮВО впервые проведут учение на новейших бронеавтомобилях "Тайфун-К"



Опытные машины созданные в рамках ОКР "Тайфун" по программе "Тайфун-К"

Источник: http://rcforum.ru/ Опытные машины созданные в рамках ОКР "Тайфун" по программе "Тайфун-К"Источник: http://rcforum.ru/

ЦАМТО, 18 мая. Более 10 бронеавтомобилей "Тайфун-К" будет задействовано в тактическом учении, которое проведут в первые дни июня с подразделениями бригады специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области.

Готовность спецназовцев к началу летнего периода обучения проверил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. Он оценил готовность подразделений к выполнению задач по предназначению, экипировку личного состава, а также состояние вооружения и военной техники.

"Каждому подразделению в первые дни летнего периода обучения будет поставлена учебно-боевая задача, решать которую им придется на удалении до 500 км", – сообщил генерал-полковник Александр Дворников.

Переброска подразделений будет осуществляться воздушным транспортом вместе со штатной техникой, включая бронированные автомобили "Тайфун-К", "Тигр" и КамАЗ. В общей сложности в каждом из мероприятий внезапных проверок боевой готовности спецподразделений будет задействовано до 50 современных бронеавтомобилей различных модификаций.

В рамках проверки готовности к летнему периоду обучения генерал-полковник Александр Дворников побывал также бригаде управления и инженерном соединении, дислоцированных на территории Ростовской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа.