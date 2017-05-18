"БАе системз" провела церемонию выкатки первого истребителя "Тайфун" и УТС "Хоук", предназначенных для ВВС Омана



Церемония выкатки первого истребителя "Тайфун" и первого УТС "Хоук" Mk.128 (AJT), предназначенных для ВВС Омана

Источник: blogbeforeflight.net Церемония выкатки первого истребителя "Тайфун" и первого УТС "Хоук" Mk.128 (AJT), предназначенных для ВВС ОманаИсточник: blogbeforeflight.net

ЦАМТО, 18 мая. Компания "БАе системз" (BAE Systems) объявила о состоявшейся на предприятия в Уортоне церемонии выкатки первого истребителя "Тайфун" и первого УТС "Хоук" Mk.128 (AJT), предназначенных для ВВС Омана.

В мероприятии приняли участие министр по делам обороны Омана Сайид Бадр бин Сауд бин Хариб аль-Бусаиди (Sayyid Badr bin Saud bin Harib al-Busaidi) и командующий ВВС Омана вице-маршал авиации Маттар бин Али бин Маттар аль-Обайдани (Mattar bin Ali bin Mattar Al Obaidani). Как было заявлено в ходе церемонии, поставка самолетов заказчику начнется в ближайшее время.

Как сообщал ЦАМТО, "БАе системз" объявила о подписании с Султанатом Оман контракта на поставку 12 многоцелевых истребителей EF-2000 "Тайфун" и 8 учебно-боевых самолетов "Хоук" Mk.128 (AJT) в декабре 2012 года. Как планируется, ВВС Омана получат 9 одноместных и 3 двухместных EF-2000 "Тайфун" "Транш.3".

Общая стоимость пакетного соглашения на поставку самолетов, включая долгосрочное материальное обеспечение и вооружение, оценивается в 2,5 млрд. фунтов стерлингов (более 4 млрд. долл.). По условиям контракта, первый истребитель должен быть передан заказчику в 2017 году.

Соглашение, подписанное Оманом, сделало его третьим зарубежным заказчиком самолета "Тайфун". Летные испытания первых истребителей "Тайфун", предназначенных для поставки ВВС Омана, начались на предприятия в Уортоне в ноябре 2016 года.