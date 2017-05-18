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"Воентелеком" реализует госконтракт на ремонт средств связи российской армии с перевыполнением плана

19.05.2017 Интерфакс-АВН 86 0
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ФГУП «Воентелеком»

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Шесть филиалов "Воентелекома", которые выполняют государственный контракт по централизованному сервисному обслуживанию и ремонту техники связи Вооружённых сил РФ, реализуют план с перевыполнением плана, сообщает компания.

"По итогам первого квартала 2017 года план ремонтных работ в рамках государственного контракта филиальной сетью выполнен на 105%", - сказано в сообщении пресс-службы "Воентелекома", поступившем в "Интерфакс-АВН" в четверг.

Уточняется, что сегодня сервисным обслуживанием и ремонтом средств связи в "Воентелекоме" занимаются Приморский, Ивановский, Калининградский, Рыбинский, Санкт-Петербургский и Северокавказский филиалы.

Сообщается также, что генеральный директор АО "Воентелеком" Александр Давыдов 16-17 мая побывал с визитом в Приморском филиале. Целью поездки стала проверка хода выполнения гособоронзаказа производственной структурой компании на Дальнем Востоке.

Приморский филиал - 741-й ремонтный завод средств связи (РЗСС) - занимается централизованным сервисным обслуживанием и ремонтом техники связи. "Доля этих работ в общей выручке завода составляет 42%", - сказано в сообщении.

Начиная с 2013 года 741 РЗСС выполняет также проекты по цифровизации объектов Вооружённых сил РФ, эксплуатационно-техническому обслуживанию кабельных линий, сооружений и оборудования связи. В 2017 году предприятие приступило к реализации ещё одного проекта - по утилизации техники специальной связи. До конца года ему предстоит переработать около 600 единиц оборудования.

"В рамках собственных проектов Приморский завод успешно ведёт ремонт и монтаж оборудования и антенно-фидерных устройств кораблей и судов ВМФ. За последние пять лет объём выполненных работ составил около 500 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.
18.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Проекты
Гособоронзаказ

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