В Крыму до конца 2019 года сформируют десантно-штурмовой полк



Учебное десантирование

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Учебное десантированиеИсточник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Отдельный десантно-штурмовой полк будет сформирован в Крыму до 1 декабря 2019 года на базе формирующегося на полуострове в настоящий момент десантно-штурмового батальона 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"В Крыму в этом году должны развернуть отдельный десантно-штурмовой батальон в составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в районе города Феодосия, а потом на его базе будет развернут в течение двух лет до конца 2019 года до 1 декабря десантно-штурмовой полк. Такое решение приняла военная коллегия, планы утверждены верховным главнокомандующим", - заявил Шаманов РИА Новости.