В Крыму до конца 2019 года сформируют десантно-штурмовой полк
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Учебное десантирование
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Отдельный десантно-штурмовой полк будет сформирован в Крыму до 1 декабря 2019 года на базе формирующегося на полуострове в настоящий момент десантно-штурмового батальона 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
"В Крыму в этом году должны развернуть отдельный десантно-штурмовой батальон в составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в районе города Феодосия, а потом на его базе будет развернут в течение двух лет до конца 2019 года до 1 декабря десантно-штурмовой полк. Такое решение приняла военная коллегия, планы утверждены верховным главнокомандующим", - заявил Шаманов РИА Новости.
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18.05.2017
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