Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Крыму до конца 2019 года сформируют десантно-штурмовой полк

19.05.2017 РИА Новости 72 0
0
Понравилась новость?
 0
Десантирование
Учебное десантирование
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Отдельный десантно-штурмовой полк будет сформирован в Крыму до 1 декабря 2019 года на базе формирующегося на полуострове в настоящий момент десантно-штурмового батальона 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"В Крыму в этом году должны развернуть отдельный десантно-штурмовой батальон в составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в районе города Феодосия, а потом на его базе будет развернут в течение двух лет до конца 2019 года до 1 декабря десантно-штурмовой полк. Такое решение приняла военная коллегия, планы утверждены верховным главнокомандующим", - заявил Шаманов РИА Новости.
18.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Персоны
Шаманов Владимир

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 01:02
  • 3
Между военными и промышленностью пролегла лопасть
  • 19.05 00:24
  • 10
Летные испытания вертолета Ка-62 начнутся до конца года
  • 19.05 00:15
  • 11
Новый "Белый лебедь". Первый шаг к бомбардировщику будущего
  • 18.05 23:09
  • 4
F-35 способен побить любого противника - американский пилот
  • 18.05 22:49
  • 15
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 18.05 22:41
  • 1
Путин: госпрограмма вооружений на 2018-2025 гг. позволит повысить боевой потенциал ВС РФ
  • 18.05 22:32
  • 123
Компания SpaceX провела первое испытание ракеты Falcon Heavy
  • 18.05 21:49
  • 10
ФПИ определил фирмы, которые будут разрабатывать беспилотники будущего с вертикальным или сверхкоротким взлетом
  • 18.05 21:34
  • 9
Х-55 нашли новое применение
  • 18.05 21:30
  • 6
Долгожданный запуск ракеты-носителя "Протон-М" в очередной раз откладывается
  • 18.05 21:24
  • 117
Россия обгоняет США на гиперзвуке
  • 18.05 21:17
  • 11
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 18.05 19:58
  • 6
Сирия и Израиль впервые выступят на Армейских международных играх
  • 18.05 18:50
  • 1
Что русскому биатлон, то немцу смерть
  • 18.05 17:42
  • 8
2017-й должен был стать рубиконом (День, Украина)
другие обсуждаемые темы