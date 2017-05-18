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Мексика заинтересована в новых поставках российских вертолетов типа "Ми"

19.05.2017 РИА Новости 64 0
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Ми-17 ВВС Мексики
Военно-транспортный вертолет Ми-17 ВВС Мексики
Источник: http://rus-helicopters.com/

ЛИМА (Перу), 18 мая - РИА Новости. Мексика проявляет серьезный интерес к новым поставкам российских вертолетов семейства "Ми", заявил РИА Новости в четверг в ходе выставки вооружений SITDEF-2017 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС РФ), возглавляющий российскую делегацию на данном салоне Анатолий Пунчук.

Выставка SITDEF-2017 проходит в столице Перу - городе Лима в период с 18 по 21 мая.

"Мексиканская сторона проявляет активный интерес к приобретению дополнительных партий вертолетов типа "Ми". В настоящее время "Рособоронэкспорт" проводит маркетинговые мероприятия по их продвижению. Рассчитываем, что нам удастся достичь с мексиканскими партнерами взаимовыгодных договоренностей", - сказал Пунчук.

Замдиректора ФСВТС подчеркнул, что сегодня Мексика является одним из крупнейших эксплуатантов российской вертолетной техники и военные специалисты этой страны дают ей высокую оценку.

"Свои технические преимущества в сравнении с другими иностранными образцами наши вертолеты особенно ярко проявили при ликвидации чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий", - добавил собеседник агентства.
18.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Мексика
Перу
Россия
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ

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