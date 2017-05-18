Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Вертолеты России" поставили ВВС Перу комплектующие для Ми-8 и Ми-35

19.05.2017 РИА Новости 63 0
0
Понравилась новость?
 0
Ми-8
Вертолет Ми-8
Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" поставил ВВС Перу запчасти для вертолетов Ми-8/17 и Ми-24/35 по контрактам, заключенным летом 2016 года, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Вертолеты России" завершил выполнение двух контрактов по поставкам авиационно-технического имущества для вертолетов типа Ми-8/17 и Ми-24/35 ВВС Перу",- говорится в сообщении.

Как отметил заместитель гендиректора "Вертолетов России" по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков, холдинг рассчитывает увеличить объемы поставок аутентичных комплектующих в Перу.

Вооруженные силы Перу активно применяют российские вертолеты типа Ми-8/17 и Ми-24/35 в труднодоступных районах страны. Всего в Перу эксплуатируется более 100 вертолетов российского производства. Российская вертолетная техника принимает участие в специальных операциях перуанских вооруженных сил по борьбе с наркотрафиком и незаконными вооруженными формированиями.
18.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Перу
Россия
Продукция
Ми-24
Ми-35
Ми-8
Компании
Вертолеты России

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 01:02
  • 3
Между военными и промышленностью пролегла лопасть
  • 19.05 00:24
  • 10
Летные испытания вертолета Ка-62 начнутся до конца года
  • 19.05 00:15
  • 11
Новый "Белый лебедь". Первый шаг к бомбардировщику будущего
  • 18.05 23:09
  • 4
F-35 способен побить любого противника - американский пилот
  • 18.05 22:49
  • 15
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 18.05 22:41
  • 1
Путин: госпрограмма вооружений на 2018-2025 гг. позволит повысить боевой потенциал ВС РФ
  • 18.05 22:32
  • 123
Компания SpaceX провела первое испытание ракеты Falcon Heavy
  • 18.05 21:49
  • 10
ФПИ определил фирмы, которые будут разрабатывать беспилотники будущего с вертикальным или сверхкоротким взлетом
  • 18.05 21:34
  • 9
Х-55 нашли новое применение
  • 18.05 21:30
  • 6
Долгожданный запуск ракеты-носителя "Протон-М" в очередной раз откладывается
  • 18.05 21:24
  • 117
Россия обгоняет США на гиперзвуке
  • 18.05 21:17
  • 11
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 18.05 19:58
  • 6
Сирия и Израиль впервые выступят на Армейских международных играх
  • 18.05 18:50
  • 1
Что русскому биатлон, то немцу смерть
  • 18.05 17:42
  • 8
2017-й должен был стать рубиконом (День, Украина)
другие обсуждаемые темы