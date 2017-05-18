"Вертолеты России" поставили ВВС Перу комплектующие для Ми-8 и Ми-35
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Вертолет Ми-8
Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" поставил ВВС Перу запчасти для вертолетов Ми-8/17 и Ми-24/35 по контрактам, заключенным летом 2016 года, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе холдинга.
"Холдинг "Вертолеты России" завершил выполнение двух контрактов по поставкам авиационно-технического имущества для вертолетов типа Ми-8/17 и Ми-24/35 ВВС Перу",- говорится в сообщении.
Как отметил заместитель гендиректора "Вертолетов России" по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков, холдинг рассчитывает увеличить объемы поставок аутентичных комплектующих в Перу.
Вооруженные силы Перу активно применяют российские вертолеты типа Ми-8/17 и Ми-24/35 в труднодоступных районах страны. Всего в Перу эксплуатируется более 100 вертолетов российского производства. Российская вертолетная техника принимает участие в специальных операциях перуанских вооруженных сил по борьбе с наркотрафиком и незаконными вооруженными формированиями.
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18.05.2017
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