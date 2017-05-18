Военный вариант легкого грузового автомобиля УАЗ Profi
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Веб-ресурс ex-roadmedia.ru опубликовал первые фотографии подготовленного для испытаний опытного образца военного варианта нового легкого 1,5-тонного грузового автомобиля УАЗ Profi разработки ООО "Ульяновский автомобильный завод" (входит в состав ПАО "Соллерс"). Данную машину предприятие пытается продвинуть Министерству обороны России. Прототип оснащен "грязевыми" шинами MAXXIS.
Опытный образец военного варианта нового легкого 1,5-тонного грузового автомобиля УАЗ Profi разработки ООО "Ульяновский автомобильный завод" (с) ex-roadmedia.ru
Легкий грузовой автомобиль УАЗ Profi выполнен на основе удлиненного шасси бортовой версии известного внедорожника УАЗ "Патриот" - пикапа "Карго". Базовым двигателем для всего семейства грузовиков УАЗ Profi станет 2,7-литровый бензиновый мотор ЗМЗ-409 мощностью 135 л.с. и крутящим моментом 217 Нм, агрегатированный с 5-ступенчатой механической коробкой передач Dymos.Продажи автомобилей УАЗ Profi в коммерческом исполнении должны быть начаты в конце мая 2017 года, в течении года планируется изготовить 3500 машин. Серийный выпуск был начат в конце апреля.
Рама нового легкого 1,5-тонного грузового автомобиля УАЗ Profi разработки ООО "Ульяновский автомобильный завод" представляет собой раму внедорожника УАЗ "Патриот" со вставкой для увеличения базы (с) ex-roadmedia.ru
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18.05.2017
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