Тайвань получил два бывших американских фрегата

13 мая 2017 года в главную тайваньскую военно-морскую базу Цзо Ин в Гаосюне прибыли из США два переданных в состав ВМС Китайской Республики бывших американских фрегата типа Oliver H. Perry, получивших новые тайваньские названия PFG 1112 Feng Chia (бывший американский FFG 51 Gary) и PFG 1115 Ming Chuan ( бывший FFG 50 Taylor). Оба они получили названия в честь китайских тайваньских деятелей XIX века. Хотя оба корабля числятся уже вошедшими в состав тайваньского флота, однако фактически в его боевой состав они будут введены только в июле 2018 года, после прохождения ремонта и ограниченной модернизации на Тайване.

Прибытие на Тайвань одного из двух приобретенных для ВМС Китайской Республики бывших американских фрегатов типа Oliver H. Perry - PFG 1112 Feng Chia (бывший американский FFG 51 Gary). Цзо Ин (Гаосюн), 13.05.2017 (с) asian-defence-news.blogspot.com

Оба корабля были приобретены Тайванем после вывода из состава ВМС США и куплены в марте 2016 года в рамках программы получения имущества из наличия министерства обороны США Excess Defence Articles (EDA) за сумму около 190 млн долл США. Кроме того, Тайвань заплатил американской VSE Corporation еще 74 млн долл на проведение ремонта этих кораблей в США. Передача обоих фрегатов ВМС Китайской Республики была произведена в Чарльстоне (Южная Каролина) 9 марта 2017 года.

При предпродажном ремонте кораблей в СГА на них были возвращены ранее демонтированные баковые однозарядные пусковые установки Mk 13 ЗРК Standard MR-1. Также корабли сохранили 76-мм артиллерийские установки Mk 75 и 20-мм зенитные артиллерийские комплексы Phalanx Mk 15. Наиболее ценнным для ВМС Тайваня является сохранение на обоих фрегатах буксируемых ГАС AN/SQR-19 TACTASS, которые станут первыми такими станциями в тайваньском флоте. Ранее США отказывались продавать ГАС AN/SQR-19 Тайваню.

Напомним, что администрация США еще в 2012 году утвердила продажу Тайваню четырех списываемых фрегатов типа Oliver H. Perry (FFG 50 Taylor, FFG 51 Gary, FFG 52 Carr и FFG 55 Elrod), однако в итоге Тайвань решил ограничиться приобретением только двух первых кораблей.

Последние фрегаты типа Oliver H. Perry были списаны из состава ВМС США в 2015 году. Сейчас девять из списанных кораблей продолжают числиться предназначенными для передачи либо продажи другим странам.

В состав ВМС Тайваня также входят восемь фрегатов типа Oliver H. Perry, построенных на Тайване по лицензии (тип Cheng Kung) и введенных в строй с 1993 по 2004 годы.

Прибытие на Тайвань одного из двух приобретенных для ВМС Китайской Республики бывших американских фрегатов типа Oliver H. Perry - PFG 1115 Ming Chuan (бывший FFG 50 Taylor). Цзо Ин (Гаосюн), 13.05.2017 (с) asian-defence-news.blogspot.com