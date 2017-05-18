Сингапур заказал в Германии еще две подводные лодки проекта 218SG

Министерство национальной обороны Сингапура 16 мая 2017 года официально сообщило, что заключило с германским объединением ThyssenKrupp Marine Systems GmbH (TKMS) контракт на постройку для сингапурского флота еще двух больших неатомных подводных лодок проекта 218SG, в дополнение к двум заказанным в 2013 году. Как обычно в сингапурской практике, никакие параметры контракта не сообщаются. Контракт включает также логистическую поддержку и подготовку в Германии сингапурских экипажей.

Модель заказанной ВМС Сингапура в Германии в количестве четырех единиц большой неатомной подводной лодки проекта 218SG в экспозиции выставки IMDEX-2017. Сингапур, май 2017 года (с) Mike Yeo / /www.defensenews.com

Напомним, что первый контракт c TKMS на постройку для сингапурского флота двух первых неатомных подводных лодок специально разработанного под сингапурские требования нового проекта 218SG был заключен министерством национальной обороны Сингапура 2 декабря 2013 года. Неофициально его стоимость сейчас рценивается германскими источниками в 1,6 млрд евро. Постройка первой лодки была начата входящей в состав объединения TKMS верфью Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) в Киле в 2014 году, сдача обеих первых лодок сейчас запланирована на 2021 и 2022 годы. Сообщается, что сдача двух дополнительно заказанных лодок должна быть произведена с 2024 года.

Подводная лодка проекта 218SG является увеличенным вариантом известного германского экспортного проекта неатомной подводной лодки 214. Водоизмещение (как можно понять, надводное) лодки проекта 218SG достигает 2000 т, длина составляет 70 м, а ширина - 6,3 м (у лодки проекта 214 - соответственно 1690 т, 65 м и 6,3 м). При этом в конструкции лодки проекта 218SG использованы элементы архитектуры другого современного германского проекта 212А - в частности, Х-образные хвостовые рули. Лодка проекта 218SG будет иметь восемь 533-мм торпедных аппаратов. Лодка проекта 218SG будет оснащена той же воздухонезависимой энергетической установкой, что лодка проекта 214 - то есть двумя модулями электрохимических генераторов HDW/Siemens мощностью по 120 КВт каждый. Лодки проекта 218SG будут оснащены передовой АСБУ совместной разработки германской компании Atlas Elektronik и сингапурской Singapore Technologies Electronics.

Новые лодки проекта 218SG должны заменить в составе 171-й эскадры подводных сил ВМС Сингапура четыре ранее приобретенные в Швеции старые подводные лодки типа Challenger (Sjöormen) шведского проекта A 12 постройки еще конца 1960-х годов, две из которых уже были выведены из состава сингапурского флота в марте 2015 года. При этом пока неясно, сохранятся ли после ввода в строй всех четырех лодок проекта 218SG в боевом составе 171-й эскадры две более современные бывшие шведские подводные лодки типа Västergötland проекта A 17 постройки 1990-х годов, введенные в строй сингапурского флота в 2011-2012 годах после оснащения в Швеции воздухонезависимыми энергетическими установками на основе двигателей Стирлинга.