Десант и пехоту сделают финансово устойчивыми



Сергей Шойгу

Источник: Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости Сергей ШойгуИсточник: Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

На развитие сил общего назначения дадут больше денег, чем выделяли раньше

Вчера президент Владимир Путин обсудил с руководством Минобороны и директорами оборонных предприятий перспективы развития сухопутных и воздушно-десантных войск при формировании государственной программы вооружения (ГПВ) на 2018-2025 годы. По данным "Ъ", силам общего назначения в ней будет уделено повышенное внимание: на перевооружение могут пустить до четверти всех заложенных в ГПВ средств. В действующей программе закупка вооружений для сухопутных войск и ВДВ приоритетом не являлась.

Ключевыми вопросами вчерашнего совещания в президентской резиденции Бочаров Ручей стало состояние и перспективы перевооружения сухопутных войск и ВДВ. Владимир Путин заявил, что к концу 2017 года доля современных вооружений в сухопутных войсках должна составить 42%, а в ВДВ - 58%. "Важно не только продолжать наращивать данный показатель, но и придать системе вооружения сил общего назначения новое качество",- заявил президент. По его словам, при реализации задуманных планов будет сформирован научно-технический задел для разработки принципиально новых видов оружия. Основными докладчиками были командующий ВДВ генерал Андрей Сердюков и главком сухопутных войск генерал Олег Салюков, затем свои замечания в закрытом для прессы режиме высказали представители промышленности.

Действующую сейчас ГПВ 2011-2020, объем которой по линии Минобороны РФ превысил рекордные 19 трлн руб., приняли в декабре 2010 года. Наибольшие расходы были связаны с приобретением авиационной техники (порядка 4,5 трлн руб.), перевооружением флота (4,7 трлн руб.) и закупками средств воздушно-космической обороны (3,4 трлн руб.) Остальные средства планировалось направить на модернизацию стратегических ядерных сил (порядка 2 трлн руб.) и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В такой конфигурации на оснащение новыми образцами вооружений сухопутных войск и ВДВ в сумме оставалось лишь 2,6 трлн руб. Считалось, что этого хватит для закупок бронетранспортеров БТР-82А, бронемашин пехоты БМП-3 и бронемашин десанта БМД-4М, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", танков Т-90С (и модернизации танков семейства Т-72), бронеавтомобилей Iveco LMV-65, "Тигр" и "Волк", а также стрелкового оружия и средств связи.

По данным "Ъ", в 2015 году произошла корректировка: часть средств была перераспределена в пользу сил общего назначения. Это было связано с обстановкой на юго-востоке Украины и боями между формированиями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с украинскими военными. Для укрепления границы Минобороны РФ приходилось перебрасывать соединения постоянной готовности, что требовало серьезных вложений. Тогда стало понятно, что роль в военных конфликтах, отводимая сухопутным войскам и ВДВ, не в полной мере соответствует средствам, заложенным на их перевооружение. Глава Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов считает, в действующей ГПВ изначально был сильный перекос в сторону флота и сил ядерного сдерживания: "Складывалось впечатление, что сухопутные войска и ВДВ были "золушкой", которой просто не доставалось средств на перевооружение".

По словам высокопоставленного источника "Ъ" в военном ведомстве, в ГПВ 2018-2025 на силы общего назначения будет выделено до четверти всех средств, что позволит исправить перекос ее предшественницы (по данным газеты "Ведомости", общий объем новой ГПВ будет утвержден на уровне 17 трлн руб.). Эти деньги пойдут в первую очередь на закупки войсковых систем ПВО (в том числе в рамках ОКР "Стандарт"), танков Т-90 и Т-14 "Армата" (первая партия из 32 машин сейчас проходит госиспытания), бронемашин пехоты "Курганец-25" и бронетранспортеров "Бумеранг". Упор будет также сделан на адаптацию вооружений для арктических территорий: в частности, речь пойдет о зенитной ракетной системе С-300В4 и зенитном ракетном комплексе "Тор-М2". Полковник запаса Виктор Мураховский уверен, что в рамках новой ГПВ 2018-2025 будут закупаться также уже стоящие на вооружении образцы, такие как бронемашины БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ и авиадесантные самоходные противотанковые пушки "Спрут-СД". Он также считает, что военные продолжат совершенствовать систему управления войсками тактического звена, а также возьмут комплекты боевой экипировки "Ратник" в конфигурации, оптимизированной под ВДВ.

Иван Сафронов, Александра Джорджевич