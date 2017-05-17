Продаст ли Россия С-400 Турции? (Al Qabas, Кувейт)



Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"

Источник: © РИА Новости, Алексей Даничев Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"Источник: © РИА Новости, Алексей Даничев

С 1985 года Турция начала активно вкладывать деньги в разработку военных технологий, с целью развития соответствующих отраслей промышленности, а также для того, чтобы удовлетворить потребности страны в обороне.

Во время правления "Партии справедливости и развития" произошел огромный скачок в развитии этой области. Особенно он стал заметен в последние десятилетия, когда Анкара сделала акцент на развитие отечественной промышленности с целью расширения ее возможностей и усиления ее потенциала. Однако когда власти Турции поняли, что, по техническим или, возможно, финансовым причинам, мощностей для развития собственного военно-промышленного комплекса не хватает, Анкара предпочла заключать соглашения о разработке совместных продуктов с другими партнёрами и странами. Если это не представлялось возможным, то Турция была готова совместно производить товар или же получить лицензию на совместное производство.

К 2023 года Турция планирует полностью отказаться от импорта военной техники. Согласно имеющимся данным, до 2002 года страна импортировала около 80% всей военной техники. Однако вскоре эта цифра уменьшилась, и в настоящий момент уже 50% ее потребностей в военно-технической сфере обеспечивается за счет внутреннего производства.

В последнее время наибольшее внимание уделялось производству бронетехники, беспилотных самолетов, оружия, вертолетов, учебных летательных аппаратов, а также управляемых ракет и систем противовоздушной обороны малой дальности. Именно поэтому страна осталась без систем противовоздушной обороны большой дальности, независимой от поддержки НАТО, что отрицательно сказывается на защите ее национальных интересов, а также не позволяет Турции достичь полной независимости в области противовоздушной обороны.

Изменение режима безопасности

Ранее Турция не испытывала острой необходимости в получении этой системы. В то время положение страны давало много преимуществ, особенно в военном плане. Кроме того, Анкара сокращала финансовые затраты и старалась экономить. Однако после распада Советского Союза политическая обстановка изменилась, и неожиданно произошли быстрые изменения, угрожающие национальной безопасности страны.

Все это сопровождалось снижением значения Турции для НАТО, особенно после того, как Анкара отказала войскам НАТО воспользоваться своей территорией для вторжения в Ирак. После этого последовало развитие огромных ракетных арсеналов со стороны соседей Турции, особенно в Иране, Ираке, Сирии и России.

Турция стремилась создать систему противовоздушной обороны большой дальности, именно поэтому был проведён тендер, в котором приняли участие крупные военные компании из ряда развитых стран в области оборонной промышленности, а именно:

• Соединенные Штаты: система обороны Патриот компаний Lockheed Martin Corporation и Raytheon.

• Китай: система обороны FD-200 - модифицированная версия китайской системы HQ-9.

• Европейская коалиция (Италия и Франция): система обороны Aster-30, представленная компанией Eurosam.

• Россия: система обороны С-300 от компании Рособоронэкспорт.

26 сентября 2012 года исполнительный комитет оборонной промышленности Турции (SSIK), возглавляемый в то время премьером-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом, объявил, что китайская компания CPMIEC выиграла тендер на основании того, что предложила создать систему противоракетной обороны за 3,44 миллиарда долларов США.

Однако эта сделка подверглась жестокой критике со стороны НАТО и США. Турецкая сторона пыталась улучшить предложения американских и европейских компаний, используя китайское предложение, однако этот шаг не увенчался успехом. Все эти события сопровождались колебаниями в вопросах безопасности и политической приверженности НАТО к Турции, особенно после обострения сирийского кризиса, а также неспособностью защитить Турцию от России. Именно это вынудило Анкару отменить тендеры, однако не сам проект.

Серьезные переговоры или маневр?

С момента восстановления отношений между Россией и Турцией в 2016 году снова начались разговоры о проекте по обеспечению страны системой противоракетной обороны большой дальности. На этот раз турецкая сторона начала переговоры с российскими оборонными компаниями. После нарастающего напряжения в отношениях между Анкарой и администрацией Обамы, а также Европейским союзом в конце 2016 стало ясно, что на совместном российско-турецком заседании министерской комиссии будет обсуждаться вопрос поставки Анкаре ракетной системы противовоздушной обороны России С-400. В марте же 2017 года министр обороны Турции Фикри Ышик заявил, что переговоры по этому вопросу между официальными представителями двух стран находятся на заключительной стадии. Некоторые источники указали на то, что этот вопрос будет обсуждаться во время визита президента Эрдогана в Россию, который был совершен несколько дней назад. Однако в заключительном заявлении двух лидеров стран нет никаких ссылок на данную тему. Именно поэтому это вызвало много подозрений и обсуждений о серьезности этого вопроса. Действительно ли Москва станет продавать гордость своего оборонного сектора С-400 Анкаре или же этот вопрос - не более, чем новый турецкий маневр?

Оптимисты уверяют, что намерения сторон довольно серьезные, и что Турция нуждается в такого рода оборонительной системе. Более того, это возможность для российской стороны, как в плане укрепления политических отношений с Турцией, так и с точки зрения усиления ее стратегической позиции. Эта сделка. безусловно, принесет пользу Москве в плане нейтрализации и/или отдаления Анкары от США, Европы и НАТО. Более того, России представится возможность открыть новые беспрецедентные рынки для военной промышленности.

Турция действительно прикладывает огромные усилия, чтобы совершить новый толчок к ее независимости в оборонной промышленности. Особенно это заметно стало в последние годы, когда Анкара стала производить оружия для авиации, для сухопутных и морских войск. Однако Турция не может достичь своих целей без независимой системы противовоздушной обороны. Учитывая тот факт, что позиция НАТО уже ни раз колебалась, нужно сказать, что в этом контексте, склонность к Москве кажется вполне логичной.

Оптимисты также утверждают, что недавнее сближение Турции и России, особенно в сфере отношений стратегических проектов, связанных с транспортировкой нефти, газа или АЭС "Аккую", является показателем того, что Москва вряд ли предпримет такой шаг. Однако все будет проще, если Россия предоставит необходимые турецкой стороне кредиты для совершения сделки.

Препятствия на пути к сделке

Существует и противоположное мнение. Некоторые уверены, что трудно принять даже мысль о том, что Москва будет продавать систему обороны С-400 Турции, особенно потому, что она является членом НАТО. Более того, абсурдно говорить, что продажа такого вида системы возможна, лишь для того, чтобы улучшить и поднять политические отношения на уровень стратегического партнерства. Ведь, безусловно, такие виды сделок происходят лишь между стратегическими партнерами, а Анкара, в свою очередь, еще не достигла такого уровня отношений с Москвой, особенно учитывая тот факт, что Россия не продавала эту систему никому, кроме Китая. Кроме того, основным преимуществом этого вида оружия является борьба с противниками с воздуха, будь то стратегические самолеты, бомбардировщики, истребители, баллистические или крылатые ракеты, или же любые другие виды вооружений, которые могут поставить под угрозу национальную безопасность Турции. Нужно подчеркнуть, что любые опасности для Анкары могут исходить со стороны стран, использующих прямо или косвенно оружие России.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия Источник: МО РФ

Другими словами, баллистические ракеты, которые могли бы угрожать национальной безопасности Турции, в основном принадлежат союзникам России в регионе (Иран, Сирия и даже раньше Ирак). Более того, группировки, которые могут использовать эту систему или обладают знаниями, касающимися ее эксплуатации, связаны и придерживаются стороны этих дружественных для Москвы стран.

Даже если мы предположим, что Москва решила продать эту систему обороны Турции, то, безусловно, последняя будет вынуждена не внедрять ее в НАТО. Есть те, кто считает, что Турция не станет тратить много ресурсов на несколько различных несовместимых друг с другом систем. Ведь цель состоит в приобретении нескольких комплексов для защиты определенных районов стратегической важности.

Кроме того, продажа такой системы государствам-членам НАТО всегда сопряжена с риском информирования этой группировки о технологиях России и, возможной, апробации этого вида оружия на практике. Именно поэтому, существует мнение, что Москва не согласится передать С-400 Турции.

В любом случае, очевидно, что в настоящее время Турция остро нуждается в независимой системе противоракетной обороны большой дальности. Турецкое руководство осознает важность вопроса, особенно из-за растущих трансграничных рисков для национальной безопасности, а также конкуренции между региональными и национальными силами в соседних странах. Кроме того, почти полная зависимость от поддержки НАТО является огромным препятствием для сохранения своей национальной безопасности и защиты региональных интересов страны.