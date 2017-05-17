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Путин отметил хорошие результаты импортозамещения в военной сфере

18.05.2017 РИА Новости 139 0
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Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по гособоронзаказу с руководящим составом министерства обороны РФ и оборонно-промышленного комплекса РФ (ОПК). 17 мая 2017
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с военачальниками в среду отметил хорошие результаты в импортозамещении в военной сфере.

"В ходе формирования и реализации проекта госпрограммы вооружений следует принимать во внимание, что намеченные планы выполняются в условиях импортозамещения. Соответствующие программы активно реализуются", - заявил Путин.

"В последний раз мы обсуждали эту тему с вами в ходе совещания в Рыбинске и признали, что в целом по импортозамещению продукции военного назначения достигнуты хорошие результаты. Однако следует иметь в виду, что предстоит сделать гораздо больше", - сказал президент.

Он подчеркнул, что речь идет о развитии отечественной электронной компонентной базы, реализации контрактов полного жизненного цикла военной продукции, а также о синхронизации сроков подготовки необходимой инфраструктуры с поставкой нового вооружения.

Глава государства подчеркнул, что в ходе совещания также будут рассмотрены вопросы, связанные с состоянием Сухопутных и Воздушно-десантных войск, а также перспективы их развития с учетом формирования госпрограммы вооружения до 2025 года.

"Отмечу, что к концу 2017 года доля современных вооружений в Сухопутных войсках должна составить 42%, а в ВДВ - 58%", - подчеркнул Путин.

Он также призвал придать системе вооружения сил общего назначения новое качество.

"Необходимо оценить производственно-технологические мощности промышленности, в том числе и потенциал их дальнейшего развития", - подчеркнул президент. Он сообщил, что в ходе совещания планируется заслушать доклады командующих Сухопутными войсками и ВДВ, а также руководителей интегрированных структур и организаций оборонно-промышленного комплекса.
17.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

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