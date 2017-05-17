F-35 способен побить любого противника - американский пилот



Кабина F-35

Источник: scout.com Кабина F-35Источник: scout.com

Американский стелс-истребитель F-35 Joint Strike Fighter способен одержать победу над любым самолетом четвертого поколения, а также российскими и китайскими истребителями пятого поколения, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на scout.com (10 мая).

Подполковник ВВС США Мэтт Хайден (Matt Hayden, 56th Fighter Wing, Chief of Safety, Luke AFB, Arizona) в интервью Scout Warrior заявил: "Я не знаю ни одного другого самолета в мире, в котором я мог бы чувствовать себя более комфортно и уверенно в любой боевой обстановке, чем в F-35". Пилот подчеркнул, что не летал на всех истребителях в мире, но "когда вы ведете бой с самолетом противника, все зависит от скорости полета. Я могу в максимальной степени максимизировать возможности F-35 и обратить слабые стороны противника в свою пользу".

Хайден очень высоко отзывается о возможностях авионики этого самолета. "Если есть какая-то угроза, я не буду искать ее на каком-то дисплее в каком-то месте приборной панели, которые будут отвлекать мое внимание". Мощная компьютерная система отображения информации дает пилоту уже обработанные данные с разных типов датчиков, которые упрощают понимание тактической обстановки и существенно увеличивают ситуационную осведомленность. Наличие высокотехноличного шлема с индикацией еще больше повышает эти возможности.

По мнению пилота, малая заметность F-35 дает ему возможность раньше обнаружить самолет противника и первым нанести удар. "Каждый самолет имеет недостатки. При разработке самолета конструкторы управляют компромиссами - что-то дать больше самолету, но при этом чего-то будет меньше. Если я лечу сражаться с реальным противником, моя работа будет заключаться в том, чтобы использовать слабости врага и в наибольшей степени активировать возможности своего истребителя. Таким образом, я могу компенсировать некоторые недостатки своего самолета. Существует определенный способ летать и сражаться, использую скорость таким образом, чтобы максимизировать маневренность самолета", говорит он.

"Вы может использовать F-35 для завоевания превосходства в воздухе. Этот самолет является многоцелевым с впечатляюще эффективными датчиками и системой РЭБ. F-35 выиграет бой у любого истребителя четвертого поколения, в том числе в ближнем бою. В будущем мы используем вместе F-35 и F-22, и такое сочетание будет весьма эффективным, включая доступ в воздушное пространство, контролируемое противником", считает Хайден.

То, что F-35 имеет встроенную систему датчиков, обеспечивает ему стратегическое преимущество. Внешние контейнерные датчики значительно повышают лобовое сопротивление, снижают скорость и маневренность, говорит пилот. Таким образом, F-35 создан по следующей концепции - минимальная заметность в комплексе с максимальной ситуационной осведомленностью - тебя не видят, зато ты всех видишь.