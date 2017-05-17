Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

F-35 способен побить любого противника - американский пилот

18.05.2017 Военный паритет 140 0
0
Понравилась новость?
 0
Кабина F-35
Кабина F-35
Источник: scout.com

Американский стелс-истребитель F-35 Joint Strike Fighter способен одержать победу над любым самолетом четвертого поколения, а также российскими и китайскими истребителями пятого поколения, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на scout.com (10 мая).

Подполковник ВВС США Мэтт Хайден (Matt Hayden, 56th Fighter Wing, Chief of Safety, Luke AFB, Arizona) в интервью Scout Warrior заявил: "Я не знаю ни одного другого самолета в мире, в котором я мог бы чувствовать себя более комфортно и уверенно в любой боевой обстановке, чем в F-35". Пилот подчеркнул, что не летал на всех истребителях в мире, но "когда вы ведете бой с самолетом противника, все зависит от скорости полета. Я могу в максимальной степени максимизировать возможности F-35 и обратить слабые стороны противника в свою пользу".

Хайден очень высоко отзывается о возможностях авионики этого самолета. "Если есть какая-то угроза, я не буду искать ее на каком-то дисплее в каком-то месте приборной панели, которые будут отвлекать мое внимание". Мощная компьютерная система отображения информации дает пилоту уже обработанные данные с разных типов датчиков, которые упрощают понимание тактической обстановки и существенно увеличивают ситуационную осведомленность. Наличие высокотехноличного шлема с индикацией еще больше повышает эти возможности.

По мнению пилота, малая заметность F-35 дает ему возможность раньше обнаружить самолет противника и первым нанести удар. "Каждый самолет имеет недостатки. При разработке самолета конструкторы управляют компромиссами - что-то дать больше самолету, но при этом чего-то будет меньше. Если я лечу сражаться с реальным противником, моя работа будет заключаться в том, чтобы использовать слабости врага и в наибольшей степени активировать возможности своего истребителя. Таким образом, я могу компенсировать некоторые недостатки своего самолета. Существует определенный способ летать и сражаться, использую скорость таким образом, чтобы максимизировать маневренность самолета", говорит он.

"Вы может использовать F-35 для завоевания превосходства в воздухе. Этот самолет является многоцелевым с впечатляюще эффективными датчиками и системой РЭБ. F-35 выиграет бой у любого истребителя четвертого поколения, в том числе в ближнем бою. В будущем мы используем вместе F-35 и F-22, и такое сочетание будет весьма эффективным, включая доступ в воздушное пространство, контролируемое противником", считает Хайден.

То, что F-35 имеет встроенную систему датчиков, обеспечивает ему стратегическое преимущество. Внешние контейнерные датчики значительно повышают лобовое сопротивление, снижают скорость и маневренность, говорит пилот. Таким образом, F-35 создан по следующей концепции - минимальная заметность в комплексе с максимальной ситуационной осведомленностью - тебя не видят, зато ты всех видишь.
17.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 05:29
  • 97
Россия обгоняет США на гиперзвуке
  • 18.05 05:28
  • 2
Новый "Белый лебедь". Первый шаг к бомбардировщику будущего
  • 18.05 03:56
  • 120
Компания SpaceX провела первое испытание ракеты Falcon Heavy
  • 18.05 03:04
  • 3
Для Минобороны создается вертолет соосной схемы со скоростью свыше 500 км/ч
  • 18.05 02:41
  • 6
Королевский британский флот 2020 - графика
  • 18.05 02:31
  • 1
2017-й должен был стать рубиконом (День, Украина)
  • 18.05 02:14
  • 7
ВМФ России планирует получить четыре фрегата проекта 22350 до 2025 года
  • 18.05 00:40
  • 3
Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" будет передан флоту в 2018 году
  • 18.05 00:26
  • 4
Летные испытания вертолета Ка-62 начнутся до конца года
  • 17.05 23:44
  • 2
Ведущие представители отрасли обсудили результаты разработки технического проекта двигателя для Як-130
  • 17.05 23:14
  • 5
С-500 — полное технологическое доминирование (Печат, Сербия)
  • 17.05 22:59
  • 8
Наш невнятный ответ агрессору
  • 17.05 22:28
  • 2
Х-55 нашли новое применение
  • 17.05 20:55
  • 8
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 17.05 20:41
  • 10
Назван срок создания дирижабля для российской армии
другие обсуждаемые темы