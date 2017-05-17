На военно-техническом форуме "Армия-2017" выступят лучшие пилотажные группы РФ



Пилотажная группа «Соколы России»

Источник: loveopium.ru Пилотажная группа «Соколы России»Источник: loveopium.ru

Свое мастерство покажут "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты" выступят на III Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Об этом журналистам сообщили в сообщили в Минобороны России.

"Авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты" примут участие в предстоящем Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Планируется, что пилотажные группы будут демонстрировать свое мастерство на многоцелевых истребителях и разведывательно-ударных вертолетах в течение шести дней. При этом программу первых двух дней подготовят для иностранных военных делегаций, а в последующем - для специалистов и широкого зрителя", - сообщили в управлении.

В военном ведомстве рассказали, что гостям и участникам форума будут показаны фигуры высшего пилотажа, маневренный воздушный бой, нанесение одиночных и групповых авиаударов по наземным целям, а также совместные действия в едином тактическом замысле в условиях современного общевойскового боя.

III Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте.