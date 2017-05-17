Утвержден перечень объектов, которые будут охранять войска Росгвардии
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Росгвардия
Источник: © РИА Новости / Макс Ветров
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками Росгвардии, среди них объекты Банка России, ВТБ и здание госкорпорации "Внешэкономбанк" в Москве, соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.
"В соответствии со статьей 6 федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" утвердить прилагаемый перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в документе.
Отмечается, что обязательной охране войсками Росгвардии подлежат объекты Банка России в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Крыму, Севастополе и Чечне. Также, следует из документа, Росгвардия будет охранять административные здания ВТБ в Москве и здание "Внешэкономбанка" на проспекте Академика Сахарова в столице.
Согласно опубликованному документу, перечень содержит 37 пунктов, в которых определены объекты, подлежащие обязательной охране войсками Росгвардии. Среди них административные здания Верховного суда России, Московского городского суда, Верховного суда Крыма в Симферополе, Севастопольский городской суд. Также под охраной Росгвардии, согласно утвержденному перечню, должны находиться административные здания, занимаемые Генпрокуратурой, Следственного комитета, здания избирательных комиссий субъектов РФ в Крыму и Чечне.
Кроме того, обязательной охране войсками Росгвардии подлежат здания и хранилища федеральных государственных музеев и библиотек, находящихся в ведении Минкультуры, а также находящихся в ведении Росархива федеральных государственных архивов.
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17.05.2017
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