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Утвержден перечень объектов, которые будут охранять войска Росгвардии

18.05.2017 РИА Новости 97 0
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Росгвардия
Росгвардия
Источник: © РИА Новости / Макс Ветров

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками Росгвардии, среди них объекты Банка России, ВТБ и здание госкорпорации "Внешэкономбанк" в Москве, соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"В соответствии со статьей 6 федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" утвердить прилагаемый перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в документе.

Отмечается, что обязательной охране войсками Росгвардии подлежат объекты Банка России в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Крыму, Севастополе и Чечне. Также, следует из документа, Росгвардия будет охранять административные здания ВТБ в Москве и здание "Внешэкономбанка" на проспекте Академика Сахарова в столице.

Согласно опубликованному документу, перечень содержит 37 пунктов, в которых определены объекты, подлежащие обязательной охране войсками Росгвардии. Среди них административные здания Верховного суда России, Московского городского суда, Верховного суда Крыма в Симферополе, Севастопольский городской суд. Также под охраной Росгвардии, согласно утвержденному перечню, должны находиться административные здания, занимаемые Генпрокуратурой, Следственного комитета, здания избирательных комиссий субъектов РФ в Крыму и Чечне.

Кроме того, обязательной охране войсками Росгвардии подлежат здания и хранилища федеральных государственных музеев и библиотек, находящихся в ведении Минкультуры, а также находящихся в ведении Росархива федеральных государственных архивов.
17.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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