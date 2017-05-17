Посол Финляндии в РФ отрицает планы вступления страны в НАТО
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Военнослужащий ВС Финляндии
Источник: Jesper Sundström/Swedish Armed Forces
Екатеринбург. 17 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Финляндия не планирует вступать в НАТО, сообщил посол этой страны в РФ Микко Хаутала.
"У нас такая политика, что у нас партнерские отношения с НАТО. Как у суверенного государства у нас есть право определять свою внешнюю политику, но в этих планах нет вступить в НАТО", - сказал М.Хаутала журналистам в Екатеринбурге в среду.
Он также отметил, что Финляндия не чувствует угрозы со стороны России.
"Мы не чувствуем какой-то угрозы со стороны России. У нас стабильные отношения, несмотря на спорные вопросы, касающиеся Украины и Сирии", - сказал посол.
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17.05.2017
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