Посол Финляндии в РФ отрицает планы вступления страны в НАТО



Военнослужащий ВС Финляндии

Источник: Jesper Sundström/Swedish Armed Forces Военнослужащий ВС ФинляндииИсточник: Jesper Sundström/Swedish Armed Forces

Екатеринбург. 17 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Финляндия не планирует вступать в НАТО, сообщил посол этой страны в РФ Микко Хаутала.

"У нас такая политика, что у нас партнерские отношения с НАТО. Как у суверенного государства у нас есть право определять свою внешнюю политику, но в этих планах нет вступить в НАТО", - сказал М.Хаутала журналистам в Екатеринбурге в среду.

Он также отметил, что Финляндия не чувствует угрозы со стороны России.

"Мы не чувствуем какой-то угрозы со стороны России. У нас стабильные отношения, несмотря на спорные вопросы, касающиеся Украины и Сирии", - сказал посол.