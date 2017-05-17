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ФПИ определил фирмы, которые будут разрабатывать беспилотники будущего с вертикальным или сверхкоротким взлетом

18.05.2017 Интерфакс-АВН 100 0
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ФПИ
Фонд перспективных исследований
Источник: Defense Network

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Определен победитель и призер российского конкурса на лучший демонстратор беспилотного летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"Подведены итоги открытого конкурса на лучший демонстратор летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и посадки, который проводился ФПИ с декабря 2016 по май 2017 года", - сообщили в ФПИ.

Там отметили, что основной целью конкурса был поиск научно-технических решений и выявление лучших отечественных коллективов по созданию перспективных летательных аппаратов различного типоразмера.

Участники конкурса должны были предложить проект демонстратора, предназначенного для экспериментального подтверждения возможности создания опционально пилотируемого летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета/посадки и его составных частей.

Конкурс проводился в два этапа, всего на конкурс была подана 61 заявка от российских компаний, научных и образовательных учреждений.

"В соответствии с решением конкурсной комиссии победителем конкурса стала компания "ПромСервис" из подмосковной Истры, а призером - компания "ФЛЭШ-М" из Красноярска", - сообщили в пресс-службе.

С победителем и призером ФПИ предполагает заключить соглашения на реализацию аванпроектов, по итогам выполнения которых будут приниматься решения о реализации в 2018-2020 годах за счет средств Фонда соответствующих научно-технических проектов по созданию летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и посадки.
17.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
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