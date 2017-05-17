Компания СТАН поставит порядка 200 высокотехнологичных обрабатывающих центров крупнейшим машиностроительным корпорациям и холдингам
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Российская группа станкостроительных заводов "Группа СТАН"
Источник: www.stankostroeine.com
Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Разработчик и производитель станкостроительного оборудования компания "СТАН" подписала на проходящей в Москве выставке "Металлообработка-2017" ряд соглашений о сотрудничестве с крупнейшими российскими предприятиями машиностроения и ОПК, сообщает пресс-служба компании.
"Соглашения о сотрудничестве были подписаны с Объединенной судостроительной корпорацией, корпорацией "Тактическое ракетное вооружение", Объединенной двигателестроительной корпорацией и холдингом "Вертолёты России", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в среду.
По информации пресс-службы, целью данных соглашений является содействие реализации государственной программы импортозамещения и развития станкоинструментальной промышленности.
"С учётом ранее подписанного на выставке аналогичного соглашения с Объединенной авиастроительной корпорацией планируется к поставке для предприятий, входящих в состав этих холдингов, порядка 200 высокотехнологичных обрабатывающих центров производства СТАНа", информирует пресс-служба.
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17.05.2017
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