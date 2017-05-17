Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Компания СТАН поставит порядка 200 высокотехнологичных обрабатывающих центров крупнейшим машиностроительным корпорациям и холдингам

18.05.2017 Интерфакс-АВН 112 0
0
Понравилась новость?
 0
Группа СТАН
Российская группа станкостроительных заводов "Группа СТАН"
Источник: www.stankostroeine.com

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Разработчик и производитель станкостроительного оборудования компания "СТАН" подписала на проходящей в Москве выставке "Металлообработка-2017" ряд соглашений о сотрудничестве с крупнейшими российскими предприятиями машиностроения и ОПК, сообщает пресс-служба компании.

"Соглашения о сотрудничестве были подписаны с Объединенной судостроительной корпорацией, корпорацией "Тактическое ракетное вооружение", Объединенной двигателестроительной корпорацией и холдингом "Вертолёты России", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в среду.

По информации пресс-службы, целью данных соглашений является содействие реализации государственной программы импортозамещения и развития станкоинструментальной промышленности.

"С учётом ранее подписанного на выставке аналогичного соглашения с Объединенной авиастроительной корпорацией планируется к поставке для предприятий, входящих в состав этих холдингов, порядка 200 высокотехнологичных обрабатывающих центров производства СТАНа", информирует пресс-служба.
17.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
ОАК
ОДК УК
ОСК

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 05:29
  • 97
Россия обгоняет США на гиперзвуке
  • 18.05 05:28
  • 2
Новый "Белый лебедь". Первый шаг к бомбардировщику будущего
  • 18.05 03:56
  • 120
Компания SpaceX провела первое испытание ракеты Falcon Heavy
  • 18.05 03:04
  • 3
Для Минобороны создается вертолет соосной схемы со скоростью свыше 500 км/ч
  • 18.05 02:41
  • 6
Королевский британский флот 2020 - графика
  • 18.05 02:31
  • 1
2017-й должен был стать рубиконом (День, Украина)
  • 18.05 02:14
  • 7
ВМФ России планирует получить четыре фрегата проекта 22350 до 2025 года
  • 18.05 00:40
  • 3
Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" будет передан флоту в 2018 году
  • 18.05 00:26
  • 4
Летные испытания вертолета Ка-62 начнутся до конца года
  • 17.05 23:44
  • 2
Ведущие представители отрасли обсудили результаты разработки технического проекта двигателя для Як-130
  • 17.05 23:14
  • 5
С-500 — полное технологическое доминирование (Печат, Сербия)
  • 17.05 22:59
  • 8
Наш невнятный ответ агрессору
  • 17.05 22:28
  • 2
Х-55 нашли новое применение
  • 17.05 20:55
  • 8
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 17.05 20:41
  • 10
Назван срок создания дирижабля для российской армии
другие обсуждаемые темы