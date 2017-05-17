На выставке SITDEF-2017 Объединенная двигателестроительная корпорация представит два турбореактивных двигателя и силовую установку для вертолета



ВК-2500

Источник: личное ВК-2500Источник: личное

Лима (Перу). 17 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) проведет переговоры с делегациями ряда стран на выставке в Перу, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе ОДК.

"На SITDEF 2017 ОДК проведет переговоры с перуанскими партнерами - в первую очередь, представителями ВВС, авиации Сухопутных войск, и коммерческих заказчиков. Запланированы встречи и с делегациями других стран континента", - сообщили в ОДК в среду, отвечая на запрос в преддверии выставки.

В пресс службе сообщили, что корпорация представит на выставке вертолетный двигатель ВК-2500ПС и цифровой блок автоматического регулирования и контроля БАРК-88, а также проведет презентации турбореактивных двигателей РД-33МК и АИ-222-25, предназначенных для ряда самолетов семейства МиГ-29 и учебно-боевого самолета Як-130.

"ОДК рассчитывает на то, что в случае заключения новых контрактов на поставку самолетной или вертолетной техники в Перу парк авиационных двигателей разработки и производства ОДК еще более увеличится", - заявили в пресс-службе.

В ОДК сообщили, что их специалисты в настоящее время помогают перуанской стороне в обеспечении эксплуатации двигателей для МиГ-29, Су-25, Ми-171Ш и Ми-35.