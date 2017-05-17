Минобороны: большинство контрактников хочет служить на Северном флоте и в ВДВ



Празднование Дня ВДВ в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омской области.

Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости Празднование Дня ВДВ в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омской области.Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Отмечается, что в ряде регионов России конкурс на службу по контракту составляет шесть человек на место

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Конкурс среди кандидатов на военную службу по контракту в Сибири и на Дальнем Востоке достигает шести человек на место, особый интерес у кандидатов вызывает служба в Воздушно-десантных войсках и на Северном флоте. Об этом журналистам сообщил начальник 4-го управления Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-майор Руслан Васильев.

"В ряде регионов России конкурс на службу по контракту составляет шесть человек на место. В частности, это Сибирский федеральный округ и Дальний восток", - сказал Васильев.

По его словам, особый интерес у кандидатов вызывает служба в Воздушно-десантных войсках и на Северном флоте.

В среду начались двухдневные сборы, на которых руководители органов военного управления и начальники пунктов отбора обсудят перспективы и методы набора контрактников. Мероприятия пройдут в Москве и в парке "Патриот". На конференции также обсудят нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию комплектования Вооруженных сил РФ.