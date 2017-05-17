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Легкие пилоты сядут в кабину F-35

18.05.2017 Военный паритет 121 0
Разделы: Авиация
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F-35
В кабине F-35
Источник: militaryparitet.com

ВВС США сняли ограничение для пилотов с массой тела 136 фунтов (62 кг) по выполнению полетов на истребителях F-35, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на indiandefensenews.in (17 мая).

Ограничения были введены, когда испытания показали, что пилоты с маленькой массой могут получить травмы при катапультировании или даже погибнуть. "ВВС снимают это ограничение со всех самолетов F-35", говорится в заявлении директора интеграционного бюро программы F-35 ВВС США бригадного генерала Скотта Плеуса (Scott Pleus).

Были проведены работы по модернизации катапультного кресла и уменьшению веса шлема, благодаря чему катапультная система этого самолета ""стала одной из самых надежных в парке ВВС", заявил генерал. Изменения в кресле и производство нового шлема позволят летать "легким пилотам" на F-35A с начала 2018 года. ВВС США планируют приобрести 1763 истребителя данной версии.
17.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
США
Продукция
F-35
F-35A

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