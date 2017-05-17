Легкие пилоты сядут в кабину F-35
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В кабине F-35
Источник: militaryparitet.com
ВВС США сняли ограничение для пилотов с массой тела 136 фунтов (62 кг) по выполнению полетов на истребителях F-35, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на indiandefensenews.in (17 мая).
Ограничения были введены, когда испытания показали, что пилоты с маленькой массой могут получить травмы при катапультировании или даже погибнуть. "ВВС снимают это ограничение со всех самолетов F-35", говорится в заявлении директора интеграционного бюро программы F-35 ВВС США бригадного генерала Скотта Плеуса (Scott Pleus).
Были проведены работы по модернизации катапультного кресла и уменьшению веса шлема, благодаря чему катапультная система этого самолета ""стала одной из самых надежных в парке ВВС", заявил генерал. Изменения в кресле и производство нового шлема позволят летать "легким пилотам" на F-35A с начала 2018 года. ВВС США планируют приобрести 1763 истребителя данной версии.
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17.05.2017
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