В Минобороны отчитались по предоставлению служебного жилья в 2017 году



Ключи от квартиры

Источник: © Fotolia / Anna Baburkina Ключи от квартирыИсточник: © Fotolia / Anna Baburkina

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Почти 11 тысяч российских военнослужащих получили служебное жилье за четыре месяца этого года, что составляет почти 37% от запланированного на год числа, сообщил журналистам в среду начальник департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Сергей Пирогов.

"Согласно плану деятельности министерства обороны, в 2017 году необходимо обеспечить служебным жильем 30 тысяч военнослужащих. За четыре месяца текущего года служебным жильем в целом по России обеспечено 10,9 тысячи военнослужащих, что составляет 36,7% от плана", - сказал Пирогов.

Он также рассказал, что в Минобороны России продолжается работа по формированию специализированного жилищного фонда, который составляют служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях и жилые помещения маневренного фонда.

"Темпы по этому направлению работы постоянно наращиваются. Если в 2010 году к специализированному жилищному фонду было отнесено только 195 жилых помещений, то начиная с 2013 года темпы его формирования увеличились и в 2016 году достигли 12,1 тысячи жилых помещений. На 2017 год запланировано отнести к специализированному жилищному фонду 15 тысяч жилых помещений, из них 3,4 тысячи жилых помещений уже сейчас пополнили служебный фонд Минобороны", - подчеркнул начальник департамента.

Кроме того, по инициативе военного ведомства принято постановление правительства РФ, которое позволило увеличить военнослужащим размер компенсаций за наем (поднаем) жилья более чем в три раза, до рыночной стоимости аренды жилья, и компенсировать в среднем более 90% фактических затрат на наем (поднаем) жилых помещений.