Под Москвой по тревоге подняли ракетный полк С-400 "Триумф"
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Военнослужащий у зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Триумф С-400
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
ЗВЕНИГОРОД (Московская область), 17 мая - РИА Новости. Зенитный ракетный полк, вооруженный системами С-400 "Триумф", был поднят по тревоге под Москвой и в ходе тренировки совершил условные пуски ракет, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.
"Подразделения зенитного ракетного полка были подняты по тревоге. Экипажи систем С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" совершили марш к месту выполнения учебной боевой задачи", - рассказали в российском военном ведомстве.
После совершения условных пусков колонна "Панцирей" и систем С-400 отправилась в новый позиционный район, по пути отразив атаку диверсионной группы.
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17.05.2017
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