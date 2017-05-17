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Под Москвой по тревоге подняли ракетный полк С-400 "Триумф"

18.05.2017 РИА Новости 75 0
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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий у зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Триумф С-400
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

ЗВЕНИГОРОД (Московская область), 17 мая - РИА Новости. Зенитный ракетный полк, вооруженный системами С-400 "Триумф", был поднят по тревоге под Москвой и в ходе тренировки совершил условные пуски ракет, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"Подразделения зенитного ракетного полка были подняты по тревоге. Экипажи систем С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" совершили марш к месту выполнения учебной боевой задачи", - рассказали в российском военном ведомстве.

После совершения условных пусков колонна "Панцирей" и систем С-400 отправилась в новый позиционный район, по пути отразив атаку диверсионной группы.
17.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ

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