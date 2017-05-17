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Опытный образец модернизированного Ту-160М2 появится в 2019 году

18.05.2017 Военно-промышленный курьер 95 0
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Самолеты Ту-160М1 и Ил-78М
Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М1 (название «Василий Сенько», бортовой номер "11 красный", регистрационный номер RF-94114, серийный номер 6-02) ВКС России имитирует дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78М (бортовой номер "50 синий", регистрационный номер RF-94275, заводской номер 1003403079, серийный номер 77-10) во время репетиции воздушной части Парада Победы в Москве 9 мая. Снимок 13.04.2016
Источник: Петр Бутовский / Jane's

Опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2 появится в 2019 году, сообщил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.

"По Ту-160М2 работы, в целом, находятся в плане. Планируется, что в 2019 году первый опытный образец уже будет готов", – цитирует А. Конюхова Интерфакс-АВН.

Он отметил, что боевая эффективность модернизированного самолета будет существенно выше, чем у его предшественника.

"Сейчас готовятся к поставке опытные комплектующие", сказал гендиректор "Туполева".

Ранее президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь заявил, что опытно-конструкторские работы по Ту-160М2 заканчиваются в 2021 году.

"С 2021-го года мы начинаем производство серийное этих машин. Только для Минобороны", - сказал Ю.Слюсарь.

По словам главы ОАК, модернизированный стратегический бомбардировщик по боевым возможностям будет в 2,5 раза мощнее Ту-160.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в Советском Союзе в ОКБ Туполева в 1970-80-х годах. Состоит на вооружении с 1987 года. Это - самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла, а также самый тяжелый боевой самолет в мире, имеющий наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. Среди пилотов получил прозвище "Белый лебедь".
17.05.2017
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Туполев
Персоны
Конюхов Александр
Слюсарь Юрий

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