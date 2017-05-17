Балтфлот до конца года получит ракетный корабль и истребители Су-30СМ



Сопровождение истребителем Су-30СМ

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Сопровождение истребителем Су-30СМИсточник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Балтийский флот (БФ) получит новейший малый ракетный корабль и истребители Су-30СМ до конца 2017 года, сообщил командующий БФ вице-адмирал Александр Носатов.

"До конца года мы ожидаем еще один новейший малый ракетный корабль. Вспомогательный флот пополнится пятью новыми судами обеспечения. Авиация флота продолжит пополняться самолетами Су-30СМ, для которых уже переучены экипажи соединения морской авиации", - заявил Носатов в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в номере за среду.

Он также отметил, что активно развивается инфраструктура базирования кораблей БФ.