Балтфлот до конца года получит ракетный корабль и истребители Су-30СМ
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Сопровождение истребителем Су-30СМ
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Балтийский флот (БФ) получит новейший малый ракетный корабль и истребители Су-30СМ до конца 2017 года, сообщил командующий БФ вице-адмирал Александр Носатов.
"До конца года мы ожидаем еще один новейший малый ракетный корабль. Вспомогательный флот пополнится пятью новыми судами обеспечения. Авиация флота продолжит пополняться самолетами Су-30СМ, для которых уже переучены экипажи соединения морской авиации", - заявил Носатов в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в номере за среду.
Он также отметил, что активно развивается инфраструктура базирования кораблей БФ.
|Многоцелевой истребитель Су-30
|Источник: РИА Новости
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17.05.2017
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