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Балтфлот до конца года получит ракетный корабль и истребители Су-30СМ

18.05.2017 РИА Новости 121 0
Разделы: Авиация, Флот
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Су-30СМ
Сопровождение истребителем Су-30СМ
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Балтийский флот (БФ) получит новейший малый ракетный корабль и истребители Су-30СМ до конца 2017 года, сообщил командующий БФ вице-адмирал Александр Носатов.

"До конца года мы ожидаем еще один новейший малый ракетный корабль. Вспомогательный флот пополнится пятью новыми судами обеспечения. Авиация флота продолжит пополняться самолетами Су-30СМ, для которых уже переучены экипажи соединения морской авиации", - заявил Носатов в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в номере за среду.

Он также отметил, что активно развивается инфраструктура базирования кораблей БФ.


Многоцелевой истребитель Су-30
Источник: РИА Новости
17.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-30
Проекты
БФ

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