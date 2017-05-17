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Между военными и промышленностью пролегла лопасть

18.05.2017 Коммерсантъ 112 0
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Сергей Емельянов
Сергей Емельянов
Источник: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Минобороны РФ сильно сократит закупки вертолетов в рамках новой госпрограммы вооружений

Объем закупок вертолетной техники в рамках государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018–2025 годы будет меньше, чем в предыдущей. Минобороны РФ, активно закупавшее новые вертолеты последние годы, более не нуждается в приобретении сотен новых машин и сконцентрируется на точечных поставках. Промышленность будет вынуждена искать новых покупателей продукции за рубежом, но с учетом стагнации вертолетного рынка сделать это будет непросто.

Число закупаемых вертолетов в рамках госпрограммы вооружений на 2018–2025 годы будет ниже, чем в ныне действующей. Об этом, отвечая на вопрос “Ъ”, заявил во вторник директор департамента авиапромышленности Минпромторга Сергей Емельянов. Указав, что данные закрыты, он сказал, что уменьшение объема поставок вертолетов является "естественным", и заявил, что холдинг "Вертолеты России" активно работает "над поиском рынков сбыта своей продукции". По словам представителя ведомства, сейчас упор сделан на военно-техническое сотрудничество и продажу на внутренний и внешний рынки, а также реструктуризацию отрасли. "Может быть, какие-то предприятия станут агрегатно-сборочными",— предположил господин Емельянов.

В рамках ГПВ на 2011–2020 годы Минобороны РФ было одним из самых крупных заказчиков: за десять лет военные планировали приобрести свыше тысячи вертолетов различного назначения. Хотя упор в госпрограмме делался на стратегические ядерные силы (межконтинентальные баллистические ракеты наземного и морского базирования, подводные ракетоносцы и т. д.), военным нужно было и поддерживать в рабочем состоянии старую технику, и закупать новые машины. Ставка была сделана на ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" (и их корабельную версию Ка-52К "Катран"), боевые Ми-28Н, многоцелевые Ми-35М и Ми-8/17, легкие Ka-226 и тяжелые Ми-26. На фоне недопоставок по линии гособоронзаказа в других сферах (особенно в период 2011–2014 годов) к вертолетной промышленности возникало меньше всего вопросов. Предприятия успевали не только своевременно поставлять заказы в войска, но и даже перевыполнять план: например, завод "Прогресс" (Арсеньев) передал ВКС РФ в 2016 году 14 вертолетов Ка-52 и два поставил в счет 2017 года. Объем заказа позволял вертолетной отрасли год от года планомерно загружать мощности: в годовых отчетах "Вертолетов России" за 2015–2016 годы говорится, что основные поставки пришлись на военные машины.

Однако сейчас ситуация меняется. По словам высокопоставленного источника “Ъ” в Минобороны РФ, рассчитывать на аналогичные заказы в период 2018–2025 годов предприятиям холдинга не приходится: поставка всех запланированных вертолетов в рамках действующей ГПВ закрывает потребности военных. По его словам, закупки в рамках формируемой ГПВ будут вестись в "индивидуальном порядке", и брать Минобороны РФ будет только технику либо с улучшенными характеристиками (или проводить модернизацию до ее уровня у ранее закупленных машин), либо же принципиально новые изделия. К последним относится перспективный скоростной соосный вертолет, способный развивать скорость свыше 500 км/ч.

По словам главного редактора журнала "Экспорт вооружений" Андрея Фролова, снижение производства вертолетов для военных прогнозировалось еще в 2015–2016 годах. "В первую очередь речь идет о семействе Ми-8, в наибольшей степени снизятся закупки многоцелевых транспортных и легких вертолетов, а также боевых, которые хорошо зарекомендовали себя во время сирийской кампании",— считает эксперт.

Отметим, что и бывший глава "Вертолетов России" Александр Михеев, и нынешний Андрей Богинский признавали факт "стагнации глобального рынка вертолетной техники". Поставлять военную технику на экспорт стало гораздо сложнее: заказчики все реже заинтересованы в разовых поставках вертолетов и стремятся к локализации. Тем не менее в 2017 году начнется реализация контракта на поставку 46 ударных Ка-52 в Египет, состоится поставка партии Ми-28НЭ для Алжира, а также планируется соглашение на 48 Ми-17В-5 с Индией.


Александра Джорджевич, Иван Сафронов
17.05.2017
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Страны
Алжир
Египет
Индия
Россия
Сирия
Продукция
Ка-52
Ми-17
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