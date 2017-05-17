Метеорологи ВВО использовали на учениях данные из космоса о ледовой обстановке в Арктике
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Радиопеленгационный метеорологический комплекс 1Б44 "Улыбка-М"
Источник: tamiranov.livejournal.com
В ходе тренировки, военные синоптики развернули подвижные метеостанции и получили данные от орбитальных космических аппаратов с применением мобильных комплексов приема спутниковой информации
ХАБАРОВСК, 17 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Метеорологи Восточного военного округа (ВВО) провели учения с использованием данных орбитальных космических аппаратов. В ходе учений они выяснили ледовую обстановку в Арктической зоне ответственности округа, сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"В Хабаровском крае состоялись учения с военнослужащими гидрометеорологической службы Восточного военного округа. Стоящее на вооружении оборудование позволяет проводить подробный анализ метеообстановки в Арктической зоне ответственности округа и использовать данные космических аппаратов", - рассказал Гордеев, добавив, что в ходе учений, метеорологи отработали задачи по получению ледовой обстановки на водных бассейнах северных территорий Дальнего Востока, в том числе "сплоченности и характеристик ледяного покрова".
По словам полковника Гордеева, в ходе тренировки, военные синоптики развернули подвижные метеорологические станции и получили метеоданные от орбитальных космических аппаратов с применением мобильных комплексов приема спутниковой информации. Они наблюдали за фактической гидрометеорологической и ледовой обстановкой, анализировали собранные данные и передавали их на командные пункты в обработанном для боевых задач виде.
По замыслу одного из элементов учений для подготовки метеосводки, используемой для военной авиации, расчетами метеостанций были определены количество облачности, высота нижней границы облаков, направление и скорость ветра, влажность воздуха и атмосферное давление.
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17.05.2017
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