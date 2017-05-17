Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Метеорологи ВВО использовали на учениях данные из космоса о ледовой обстановке в Арктике

18.05.2017 ТАСС 85 0
0
Понравилась новость?
 +1
Комплекс 1Б44 "Улыбка-М"
Радиопеленгационный метеорологический комплекс 1Б44 "Улыбка-М"
Источник: tamiranov.livejournal.com

В ходе тренировки, военные синоптики развернули подвижные метеостанции и получили данные от орбитальных космических аппаратов с применением мобильных комплексов приема спутниковой информации

ХАБАРОВСК, 17 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Метеорологи Восточного военного округа (ВВО) провели учения с использованием данных орбитальных космических аппаратов. В ходе учений они выяснили ледовую обстановку в Арктической зоне ответственности округа, сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В Хабаровском крае состоялись учения с военнослужащими гидрометеорологической службы Восточного военного округа. Стоящее на вооружении оборудование позволяет проводить подробный анализ метеообстановки в Арктической зоне ответственности округа и использовать данные космических аппаратов", - рассказал Гордеев, добавив, что в ходе учений, метеорологи отработали задачи по получению ледовой обстановки на водных бассейнах северных территорий Дальнего Востока, в том числе "сплоченности и характеристик ледяного покрова".

По словам полковника Гордеева, в ходе тренировки, военные синоптики развернули подвижные метеорологические станции и получили метеоданные от орбитальных космических аппаратов с применением мобильных комплексов приема спутниковой информации. Они наблюдали за фактической гидрометеорологической и ледовой обстановкой, анализировали собранные данные и передавали их на командные пункты в обработанном для боевых задач виде.

По замыслу одного из элементов учений для подготовки метеосводки, используемой для военной авиации, расчетами метеостанций были определены количество облачности, высота нижней границы облаков, направление и скорость ветра, влажность воздуха и атмосферное давление.
17.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 05:29
  • 97
Россия обгоняет США на гиперзвуке
  • 18.05 05:28
  • 2
Новый "Белый лебедь". Первый шаг к бомбардировщику будущего
  • 18.05 03:56
  • 120
Компания SpaceX провела первое испытание ракеты Falcon Heavy
  • 18.05 03:04
  • 3
Для Минобороны создается вертолет соосной схемы со скоростью свыше 500 км/ч
  • 18.05 02:41
  • 6
Королевский британский флот 2020 - графика
  • 18.05 02:31
  • 1
2017-й должен был стать рубиконом (День, Украина)
  • 18.05 02:14
  • 7
ВМФ России планирует получить четыре фрегата проекта 22350 до 2025 года
  • 18.05 00:40
  • 3
Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" будет передан флоту в 2018 году
  • 18.05 00:26
  • 4
Летные испытания вертолета Ка-62 начнутся до конца года
  • 17.05 23:44
  • 2
Ведущие представители отрасли обсудили результаты разработки технического проекта двигателя для Як-130
  • 17.05 23:14
  • 5
С-500 — полное технологическое доминирование (Печат, Сербия)
  • 17.05 22:59
  • 8
Наш невнятный ответ агрессору
  • 17.05 22:28
  • 2
Х-55 нашли новое применение
  • 17.05 20:55
  • 8
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 17.05 20:41
  • 10
Назван срок создания дирижабля для российской армии
другие обсуждаемые темы