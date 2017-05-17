Российские инструкторы учат десантников из Сербии и Белоруссии пользоваться "Арбалетами"
|
|
Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии.
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости
Занятия с зарубежными военнослужащими будут проводиться по программам воздушно- десантной подготовки, применяемым для подготовки в ВДВ России
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Инструкторы Воздушно-десантных войск приступили к обучению военнослужащих из Сербии и Белоруссии действиям с применением парашютных систем специального назначения "Арбалет-2" для совершения прыжков с высот от 1200 до 4000 метров. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"Во время тренировок и занятий зарубежные военнослужащие изучат материальную часть парашютной системы, особенности ее применения и совершат прыжки из летательных аппаратов с различных высот, в том числе на точность приземления", - уточнили в военном ведомстве.
В Минобороны отметили, что занятия с зарубежными военнослужащими будут проводиться по программам воздушно-десантной подготовки, применяемым для подготовки в Воздушно-десантных войсках России. Обучение зарубежных военнослужащих носит плановый характер и осуществляется на базе 309 Центра специальной парашютной подготовки (город Рязань).
|
17.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.05.2017 Какой будет война с Северной Кореей? (El Mundo, Испания)
18.05.2017 Продаст ли Россия С-400 Турции? (Al Qabas, Кувейт)
18.05.2017 2017-й должен был стать рубиконом (День, Украина)
18.05.2017 Спущено на воду океанографическое исследовательское судно "Академик Александров"
18.05.2017 "Юнармия" откроет летние лагеря с развивающими играми и курсами журналистики
18.05.2017 На военно-техническом форуме "Армия-2017" выступят лучшие пилотажные группы РФ
18.05.2017 Путин: госпрограмма вооружений на 2018-2025 гг. позволит повысить боевой потенциал ВС РФ
18.05.2017 В Армейских международных играх примут участие около 30 стран