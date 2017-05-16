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F-35 примеряется к арктическому региону

17.05.2017 Военно-промышленный курьер 183 0
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Совместный полет F-35B и F-35C
Совместный полет F-35B и F-35C, 14 марта 2013г. Источник: mil.news.sina.com.cn
Источник: mil.news.sina.com.cn

На Аляске завершились масштабные учения вооруженных сил США "Северный край" (Northern Edge), в которых приняли участие более 6000 военнослужащих. Помимо самолетов F-22 Raptor американских ВВС были впервые привлечены истребители КВВП F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты США.

"Учения Northern Edge-2017, – сообщает сайт авиабазы "Елемендор-Ричардсон", расположенной в крупнейшем городе Аляски Анкоридже, – предоставляют возможность усовершенствовать текущие и будущие варианты проводимых военных операций, а также использования современного оружия. Эти совместные маневры подразделений различных родов войск помогут в результате создать мощные, гибкие и основанные на эффективном использовании военной техники подразделения, готовые к размещению в любой точке мира. Отрабатываются также практические навыки определения и слежения за объектами на море, в воздухе и на земле и ответы на многочисленные кризисные ситуации". В ходе учений использовались мобильные системы реактивного залпового огня HIMARS Корпуса морской пехоты США. Как сообщается, командование КМП рассматривает F-35B как самолет передового рубежа, чем и вызвано использование этих машин на прошедших учениях. Ожидается, что минимум одна эскадрилья F-35B будет размещена на Аляске на постоянной основе к 2020 году, базироваться она будет на авиабазе "Эйльсон" (Eielson). Как заявила в прошлом году Дебора Ли Джеймс, бывшая при прежней администрации министром ВВС: "Аляска сочетает стратегически важное положение с уникальным учебным потенциалом. Потому размещение F-35 на базе "Эйльсон" позволит использовать новейшие машины для масштабных военных учений самой разной направленности".
16.05.2017
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Страны
США
Продукция
F-22
F-35
F-35B
HIMARS
Проекты
2020-й год
Арктика

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