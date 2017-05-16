Путин начал весеннюю серию совещаний с военными



Владимир Путин

Источник: © РИА Новости . Михаил Климентьев Владимир ПутинИсточник: © РИА Новости . Михаил Климентьев

СОЧИ, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Сочи проводит совещание с военачальниками и руководством оборонно-промышленного комплекса.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что совещания по военной тематике будут проходить ежедневно до конца недели. Во вторник Путин обсудит итоги выполнения гособоронзаказа по 2016 году, вопросы межведомственной системы контроля за расходованием бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа, и все, что связано с гособоронзаказом, отметил Песков.

Это уже девятая по счету серия подобных встреч главы государства с военными. Такой формат был впервые применен в 2013 году. С тех пор военные совещания в Сочи проходят два раза в год, в мае и ноябре. Как правило, на них обсуждаются итоги реализации гособоронзаказа, вопросы реформирования отрасли, текущее состояние армии и флота, результаты учений и военных операций, намечаются дальнейшие планы и перспективы.

Во время совещаний также затрагивается тема поставки вооружений зарубежным партнерам. Ранее глава государства отмечал растущий интерес к российскому оружию в мире, что необходимо учитывать, реализуя планы госпрограммы вооружения и задания гособоронзаказа. По его словам, правительство должно более чётко скоординировать работу Минобороны, ФС ВТС, Минпромторга для своевременной реализации заданий гособоронзаказа.

Ситуация в отрасли

Россия сегодня занимает второе место в мире на рынке вооружений с объемом экспорта, превышающим 15 миллиардов долларов США. Портфель заказов в конце прошлого года составил 50 миллиардов долларов США. Объем производства в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России в 2016 году вырос на 10%.

Кроме того, ранее правительство РФ не исключило введение запрета на ввоз части зарубежной продукции в сфере ОПК для поддержки российского производства.

Также перед оборонными предприятиями ставится задача по диверсификации производства. При этом главной целью является производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Кабмин исходит из того, что в ближайшие годы объем гражданской продукции на предприятиях ОПК может вырасти приблизительно на 30%.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин раскритиковал ход реформы ОПК. По его словам, механизм слияния оборонных предприятий в вертикально интегрированные структуры до сих пор не оправдал себя, поставленные цели не достигнуты. По словам Рогозина, несмотря на некоторую положительную динамику, отечественные интегрированные структуры демонстрируют низкую, по сравнению с западными, производительность труда, операционную рентабельность. Существуют финансовые дисбалансы, неэффективная загруженность, недостаточная компетентность менеджмента, перечислил он.

Предприятия ОПК должны перестать ориентироваться на исполнение гарантированных контрактов в рамках Гособоронзаказа, необходим самостоятельный поиск гражданских заказов, заявил Рогозин.