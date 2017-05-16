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Путин намерен обсудить с военными параметры новой госпрограммы вооружения

17.05.2017 РИА Новости 170 0
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В.В. Путин
Президент России В.В. Путин осматривает образцы боевых машин на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в цеху головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, 25.11.2015
Источник: Пресс-служба Президента России

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе серии совещаний с военными планирует рассмотреть основные параметры новой госпрограммы вооружения.

Во вторник Путин в Сочи начал традиционную серию совещаний с военачальниками и руководством ОПК.

"В ходе совещания мы также рассмотрим основные параметры новой госпрограммы вооружения. Как известно, ее разработка уже началась", - сообщил Путин.

Открывая серию совещаний, глава государства отметил, что в ходе общения с военными будут рассмотрены перспективы развития Вооруженных сил, а также будет проведена оценка промежуточных итогов масштабной программы переоснащения армии и флота, и рассмотрен ряд проблемных вопросов и меры по достижению поставленных целей.

Путин напомнил, что сейчас продолжается реализация госпрограммы вооружения, рассчитанная до 2020 года.

"В 2016 году задания гособоронзаказа, вы знаете об этом, мы с вами уже обсуждали эти цифры, были выполнены на 97%. В войска поставлены более 5 тысяч 600 единиц основных видов новейшего вооружения, а также около 3 тысяч отремонтированных и модернизированных образцов военной и специальной техники. Это позволило довести парк современной техники в частях постоянной готовности до 58%", - сообщил президент. Он отметил, что успешная реализация гособоронзаказа в 2016 году позволила обеспечить комплексное развитие систем вооружения и укрепить боевой потенциал группировок войск, сформированных на стратегических направлениях.

"Достигнутые показатели - результат эффективной и слаженной работы всех участников планирования, размещения и исполнения гособоронзаказа", - подчеркнул президент.

Путин также отметил, что ряд проблем, несмотря на достигнутые показатели, остается нерешенным.

"Поэтому наряду с подведением итогов работы особое внимание, как и делали в прошлые годы, уделим системным вопросам, от решения которых будет зависеть успешная реализация заданий гособоронзаказа в текущем 2017 году. Напомню, что в 2017-м уровень современного вооружения и техники запланировано довести до 62%. Я прошу руководство Минобороны и представителей оборонно-промышленного комплекса ориентироваться именно на этот показатель", - заключил президент.
16.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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2020-й год
Гособоронзаказ

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