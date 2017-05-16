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Военная академии МТО представила свои изобретения на салоне "Архимед-2017"

17.05.2017 ЦАМТО 136 0
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Академия им. А.В. Хрулева
Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева
Источник: eduscan.net

ЦАМТО, 16 мая. Свыше 20 изобретений и технических решений представляют военнослужащие научной роты и профессорско-преподавательский состав Военной академии МТО имени генерала армии А.В.Хрулева (ВА МТО) на XX Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед-2017".

Салон открылся 16 мая в столице и продлится до 19 мая.

Экспозиции масштабного форума изобретений и инновационных проектов занимают более 5500 кв.м выставочной площади, на которой свои достижения демонстрируют более 250 организаций из 22 государств, в том числе 50 регионов Российской Федерации.

Представители филиалов Военной академии МТО с кафедры порохов и взрывчатых веществ Пензенского артиллерийского инженерного института показывают "Мобильный комплекс контейнерного типа для проведения лабораторных испытаний порохов", а Вольского военного института материального обеспечения – универсальную посуду для военнослужащих.

Среди привлекающих внимание специалистов проектов – разработанный на одной из кафедр ВА МТО автодорожный разборный мост из полимерных композитных материалов (АРМ-К), уже названный за свои особые свойства "мостом-невидимкой".

Кроме того, на салоне представлены "Переносная сборно-разборная металлическая аппарель-настил", "Мобильные многофункциональные микро ГЭС", "Пиролизная складная печь", "Мобильная саморазборная аппарель" и "Сходни универсальные четырехосной железнодорожной платформы", созданные с использованием инновационных технологий.

Военнослужащий научной роты академии МТО Александр Писарев представил оригинальное техническое решение по групповой заправке летательных аппаратов, а также мобильной пожарной станции.

Справочно:

Московский международный салон изобретений и инновационных технологий "Архимед" проводится с 1998 года и собирает на своих площадках ведущих изобретателей как из России, так и из других стран.

Основной целью организации и проведения данного мероприятия является активизация изобретательской, патентно-лицензионной деятельности, развитие рынка ее результатов.

Особое внимание на салоне "Архимед" традиционно уделяется молодым изобретателям, представителям военных вузов, организаций Минобороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
16.05.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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