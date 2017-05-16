В подразделения РЭБ российской военной базы в Абхазии поступили новые мобильные комплексы "Леер-2"



"Леер-2". Фото пресс-службы ВДВ "Леер-2". Фото пресс-службы ВДВ

ЦАМТО, 16 мая. В начале текущего года в подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Абхазии поступили современные мобильные комплексы "Леер-2" на базе бронеавтомобиля "Тигр". Об этом сообщил начальник службы РЭБ военной базы майор Виталий Николаев.

Автоматизированный комплекс РЭБ "Леер-2" на базе вездехода "Тигр" является уникальным и не имеет аналогов в мире. Он предназначен для проведения радиоразведки источников радиоизлучений и радиоподавления радиоэлектронных средств противника.

Кроме того, "Леер-2" позволяет создавать реальную помеховую обстановку, имитировать работу различных РЭС, а также проводить оценку электромагнитной обстановки. Такой комплекс может работать в непосредственной близости от переднего края противника, что существенно повышает его эффективность.

Экипаж 8-тонного бронеавтомобиля составляют 2 человека – водитель и оператор. Скорость движения по шоссе – до 140 км/час. Броня машины защищает от автоматно-пулеметного огня и взрывов гранат.

С началом летнего периода обучения в ходе тактических учений и занятий по тактико-специальной подготовке военные специалисты РЭБ соединения детально изучат порядок развертывания и свертывания "Леер-2", ведения радиоразведки и подавления радиоэлектронных средств условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.