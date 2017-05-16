ВВС Германии отдают большее предпочтение закупке проверенных тяжелых вертолетов CH-47F ER, чем новых CH-53K



Вертолет CH-47F «Чинук». Фото: news.a42.ru Вертолет CH-47F «Чинук». Фото: news.a42.ru

ЦАМТО, 16 мая. Военно-воздушные силы Германии отдают большее предпочтение закупке тяжелых транспортных вертолетов CH-47F "Чинук" ER (Extended Range), чем новых CH-53K "Си Стэллион" в рамках программы замены парка устаревших CH-53G/GS/GA.

Как сообщает "Джейнс дифенз уикли" со ссылкой на заявление командующего ВВС Германии генерал-лейтенанта Карла Мюллнера (Karl Mullner) в ходе выступления на конференции европейских командующих воздушных сил (EURAC) в Германии 11 мая, Берлин все еще выбирает между двумя платформами, тем не менее, очевидна заинтересованность именно в модели "Чинук" ER.

По словам генерала, CH-47F ER и CH-53K отвечают требованиям Люфтваффе, однако последний еще не находится в эксплуатации ВС США, поэтому ВВС предпочли бы приобрести проверенную платформу. Тем не менее, генерал признал, что окончательное решение будет приниматься не его службой.

В короткий список кандидатов в рамках тендера на поставку Вооруженным силам Германии тяжелых транспортных вертолетов вошли вертолеты CH-53K "Кинг Стэллион" компании "Сикорский" (Sikorsky) и CH-47F "Чинук" компании "Боинг" (Boeing). Выбор новой машины для замены стареющего парка СН-53 планировалось сделать до конца 2016 года. Тем не менее, вплоть до настоящего момента окончательное решение не принято.

Согласно опубликованной Министерством обороны Германии в январе 2016 года стратегии развития ВВС ожидалось, что контракт с победителем тендера на приобретение от 40 до 70 вертолетов будет подписан в 2018 году с поставкой первой машины в 2022 году. По все видимости, решение будет принято уже новым правительством после выборов в этом году.

Согласно докладу о состоянии Бундесвера на декабрь 2015 года, ВВС Германии насчитывали в своем составе 75 вертолетов CH-53, которые были приняты у СВ в конце 2012 года. Это количество должно быть сокращено до 64 ед. (на текущий момент 66 ед.). Из них 40 вертолетов прошли модернизацию до уровня CH-53GA. Всего же, начиная с 1970-х гг., Германия приобрела 112 вертолетов CH-53.