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«Калашников» сделает оружие для иностранных спортсменов

17.05.2017 Ростех 112 0
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Карабин "Сайга-12"
Карабин "Сайга-12"
Источник: Ростех

Карабины предназначены для участников чемпионата мира по практической стрельбе

Концерн «Калашников» изготовит специальную партию карабинов «Сайга» и передаст их в ближайшее время Федерации практической стрельбы России (ФПСР). Оружие предназначено для иностранных спортсменов, выступающих за страны, которые поддерживают в отношении России санкции.


Некоторые участники первого чемпионата мира по практической стрельбе столкнулись с трудностями: из-за антироссийских санкций власти их стран не разрешили спортсменам вывозить спортивное оружие в Россию для участия в соревновании.


Концерн «Калашников» обеспечит иностранных участников карабинами «Сайга МК» 5,45х39 с планкой Пикатинни и телескопическим прикладом. Для этого предприятие изготовит специальную партию и передаст 60 экземпляров в ФПСР.


По словам директора по внешним коммуникациям концерна Софии Ивановой, спорт должен быть вне политики, и компания сделает все возможное, чтобы иностранные спортсмены смогли выступить на чемпионате, которого они ждали 27 лет.


Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина пройдет с 25 мая по 11 июня 2017 года в подмосковном парке «Патриот». В соревнованиях примут участие 850 лучших стрелков из 45 стран.


За ходом чемпионата можно будет следить как вживую, на площадке, вмещающей до 20 тыс. зрителей, так и дистанционно в режиме прямой видеотрансляции.


В составе сборной команды России на чемпионате мира выступят сильнейшие стрелки, представляющие женскую и мужскую команду «Калашникова». Среди них многократные чемпионки России и победительницы зарубежных матчей по практической стрельбе Наталья Румянцева, Алена Карелина и Мария Шварц. За мужскую сборную выступит действующий чемпион мира, многократный чемпион России, заслуженный мастер спорта Всеволод Ильин.
16.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Ростех
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Сайга (М, МК)
Компании
Концерн Калашников

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