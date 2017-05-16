Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" будет передан флоту в 2018 году
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Фрегат "Адмирал Касатонов"
Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС
Передача четырех фрегатов соответствующего типа планируется в период до 2025 года, после чего проект будет модернизирован
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Военно-морской флот России рассчитывает получить второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" в 2018 году.
Об этом журналистам сообщил начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников.
"Адмирала Касатонова" планируем зачислить в состав флота в 2018 году", - сказал он.
Четыре фрегата до 2025 года
Передача четырех фрегатов проекта 22350 планируется в период до 2025 года, после чего этот проект будет модернизирован, также сообщил Тряпичников.
"Мы планируем получить до 2025 года четыре фрегата типа "Адмирал Горшков", а потом по планам ВМФ осуществить модернизацию этого проекта", - сказал он, уточнив, что модернизация будет существенной.
Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тысячи тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются, в частности, ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".
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16.05.2017
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