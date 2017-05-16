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Турецкие СМИ узнали о планах ИГ атаковать российские корабли в Босфоре

17.05.2017 Lenta.ru 94 0
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БДК «Ямал»
БДК «Ямал» в проливе Босфор
Источник: Murad Sezer / Reuters

Власти Стамбула приняли меры предосторожности в связи с возможным нападением боевиков "Исламского государства" на корабли российских ВМФ, проходящие через пролив Босфор. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на Haberturk.

Отмечается, что определено почти 150 районов, из которых террористы ИГ (группировка запрещена в России) могли бы нанести ракетные удары. В этих местах созданы блок-посты.

"Разведывательные подразделения получили информацию о том, что джихадистская группировка может планировать атаки против российских военных кораблей с применением ракет и длинноствольного оружия", — пишет Hurriyet. Сотрудники правоохранительных органов начали проверять точки, в которых боевики могли бы занять выгодные для нападения позиции. Речь идет о территориях, где корабли подходят близко к берегу.

Согласно Haberturk, для российских кораблей выделили полицейский вертолет и два штурмовых катера.

15 мая большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота прошел пролив Босфор в направлении Черного моря. Его сопровождала турецкая береговая охрана. Корабль возвращался из Сирии, куда прибыл с грузом.

Hurriyet указывает: "Повышенные меры безопасности для пролива Босфор принимаются, чтобы не допустить нового витка напряженности в отношениях между Турцией и Россией".
16.05.2017
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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Цезарь Куников
Проекты
ЧФ

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