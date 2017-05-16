СМИ: США могут дополнительно развернуть 28 ракет-перехватчиков на Аляске и в Калифорнии



Сенатор Дэн Салливэн

Источник: © AP Photo/J. Scott Applewhite Сенатор Дэн СалливэнИсточник: © AP Photo/J. Scott Applewhite

В рамках создания своей системы ПРО США рассчитывают развернуть к концу текущего года на Аляске и в Калифорнии в общей сложности 44 ракеты-перехватчика шахтного базирования

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Сенатор Дэн Салливэн (республиканец от Аляски) намерен внести на рассмотрение Конгресса США законопроект о размещении дополнительных 28 ракет-перехватчиков на Аляске и в Калифорнии. Как сообщила телекомпания Fox News со ссылкой на осведомленные источники, законопроект, который должен быть представлен уже на этой неделе, предусматривает также проведение дополнительных испытаний американских систем ПРО в связи с проведенными КНДР испытаниями ракет.

Законопроект Салливэна, отметила в свою очередь газета Washington Examiner, будет предусматривать ускоренную разработку новых технологий для систем ПРО и меры для создания интегрированной системы оповещения о ракетных пусках.

В рамках создания своей системы ПРО США рассчитывают развернуть к концу текущего года на Аляске и в Калифорнии в общей сложности 44 ракеты-перехватчика шахтного базирования.