ВМФ России планирует получить четыре фрегата проекта 22350 до 2025 года



Фрегат проекта 22350. Архивное фото

Источник: © Фото : spacebattles.com/Leo1 Фрегат проекта 22350. Архивное фотоИсточник: © Фото : spacebattles.com/Leo1

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Военно-морской флот России до 2025 года должен получить четыре новейших фрегата проекта 22350, сообщил во вторник начальник управления кораблестроения ВМФ Владимир Тряпичников.

"Четыре фрегата проекта 22350 до 2025 года планируют поступить (в состав флота)", - сказал он во время церемонии спуска на воду судна связи "Иван Хурс".

Как сообщалось, головной фрегат этого проекта "Адмирал Горшков" войдет в состав ВМФ в ноябре этого года. По словам Тряпичникова, второй корабль - "Адмирал Касатонов" - может войти в состав флота в 2018-м.

Как отметил начальник управления кораблестроения ВМФ, после того, как флот получит четыре фрегата проекта 22350, этот проект будет модернизирован. Он назвал модернизацию "достаточно серьезной", не уточнив ее параметров.

Тряпичников отметил также, что фрегат "Адмирал Касатонов" этого проекта будет передан флоту в 2018 году при условии соответствующих возможностей судостроительного завода "Северная верфь", где сооружается корабль. "Фрегат "Адмирал Касатонов" планируем зачислить в состав флота при возможности завода "Северная верфь" в 2018 году",- сказал он.

"Северная верфь" во вторник спустила на воду судно связи "Иван Хурс". По оценке Тряпичникова, этот корабль оснащен наисовременнейшей аппаратурой. "Судно предназначено для выполнения специальных задач, в том числе для обеспечения связи между различными группировками флота…. До 2025 года мы должны получить еще два судна данного проекта",- сказал Тряпичников.

Он добавил, что судно "Иван Хурс" будет проходить службу "там, где тепло".