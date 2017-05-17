ВМФ России планирует получить четыре фрегата проекта 22350 до 2025 года
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Фрегат проекта 22350. Архивное фото
Источник: © Фото : spacebattles.com/Leo1
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Военно-морской флот России до 2025 года должен получить четыре новейших фрегата проекта 22350, сообщил во вторник начальник управления кораблестроения ВМФ Владимир Тряпичников.
"Четыре фрегата проекта 22350 до 2025 года планируют поступить (в состав флота)", - сказал он во время церемонии спуска на воду судна связи "Иван Хурс".
Как сообщалось, головной фрегат этого проекта "Адмирал Горшков" войдет в состав ВМФ в ноябре этого года. По словам Тряпичникова, второй корабль - "Адмирал Касатонов" - может войти в состав флота в 2018-м.
Как отметил начальник управления кораблестроения ВМФ, после того, как флот получит четыре фрегата проекта 22350, этот проект будет модернизирован. Он назвал модернизацию "достаточно серьезной", не уточнив ее параметров.
Тряпичников отметил также, что фрегат "Адмирал Касатонов" этого проекта будет передан флоту в 2018 году при условии соответствующих возможностей судостроительного завода "Северная верфь", где сооружается корабль. "Фрегат "Адмирал Касатонов" планируем зачислить в состав флота при возможности завода "Северная верфь" в 2018 году",- сказал он.
"Северная верфь" во вторник спустила на воду судно связи "Иван Хурс". По оценке Тряпичникова, этот корабль оснащен наисовременнейшей аппаратурой. "Судно предназначено для выполнения специальных задач, в том числе для обеспечения связи между различными группировками флота…. До 2025 года мы должны получить еще два судна данного проекта",- сказал Тряпичников.
Он добавил, что судно "Иван Хурс" будет проходить службу "там, где тепло".
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16.05.2017
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NANOBOT
890
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№1
17.05.2017 01:35
4 фрегата за 15 лет? За такое раньше сажали, а теперь дадут медали и пообещают еще 4 штуки 22350М к 2035. Народ реально обнаглел, воровство и некомпетентность. Москитный флот у энергетической сверхдержавы в учебниках СССР называли канонерками сырьевой колонии. Эти 15 млрд. зелени, что недавно вложили в США, любой вменяемый браток на троне вложил бы в волыны, но только не наш. 15 млрд. США, 15 миллионов в СМИ и страна уже не сырьевой придаток, а держава с мощнейшей армией попов, ряженых и хрустиков. Пидарасы, сэр.
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