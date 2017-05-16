Х-55 нашли новое применение



Авиационная крылатая ракета Х-55

Источник: Фото: РИА НОВОСТИ Авиационная крылатая ракета Х-55Источник: Фото: РИА НОВОСТИ

Стратегическая ядерная ракета превратилась в учебную мишень для зенитчиков и летчиков-истребителей

"Дальняя рука" российских стратегических воздушных ракетоносцев — крылатые ракеты Х-55 — превратилась в воздушные мишени. Уникальные изделия станут учебным пособием для летчиков-истребителей, расчетов зенитных комплексов С-300 и С-400, а также "Панцирь-С".

Новые мишени можно будет уничтожить не только физически — ракетой или пушечным огнем, но и виртуально, отработав так называемый электронный пуск. По мнению экспертов, Х-55 особо важны российским ВКС для моделирования и отражения современных угроз.

"Пятьдесят пятые" были приняты на вооружение в начале 1980-х. Долгое время они были главным калибром советских, а затем российских ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Ракета способна выполнять полет на высоте до 50 м на расстояние в несколько тысяч километров. Примечательно, что Х-55 изготавливалась исключительно как носитель ядерных боеприпасов.

Как рассказали "Известиям" в Главном штабе Воздушно-космических сил России, с ракет Х-55 сняты боевые части, а также внесены изменения в конструкцию. В частности, обновленные изделия получили специальные электронные блоки, которые записывают сигналы радиолокаторов и зенитных ракет. Это особенно важно для оценки эффективности боевой работы зенитчиков.

Х-55 — это первая советская серийная крылатая ракета, способная выполнять полет с дозвуковой скоростью на сверхнизких высотах. Она стала ответом на развертывание американскими вооруженными силами крылатых ракет "Томагавк" (морского базирования) и ALCM (воздушного базирования).

Впервые мишени Х-55 были использованы в ходе учений, прошедших в начале апреля на забайкальском полигоне Телемба. Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300 и С-400 отработали по учебным ракетам так называемые электронные пуски. ЗРС берет цель на сопровождение, проводит предстартовую подготовку, но не запускает ракету в воздух. После этого система отрабатывает все необходимые действия для точного поражения воздушной цели.

А вот мобильным зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) "Панцирь" пришлось поражать летающие мишени с помощью зенитных ракет и пушечного огня. По данным "Известий", все ЗРПК справились с поставленными задачами.

— Х-55 — это не малоразмерная мишень, а полноценная крылатая ракета. Это особенно важно для боевой учебы расчетов зенитно-ракетных систем и летчиков-истребителей. Ведь такие изделия максимально приближают военных к реальным боевым условиям, — рассказал "Известиям" независимый военный эксперт Антон Лавров. — У Х-55 очень высокие тактико-технические характеристики, и сбить их достаточно сложно. Но сейчас у этих ракет подходит к концу срок службы. А им на смену пришли более современные системы Х-555 и Х-101. Нельзя забывать, что "пятьдесят пятая" создавалась исключительно как носитель ядерного оружия. Сейчас же крылатые ракеты — это в первую очередь высокоточное оружие, поражающее цели обычными боеголовками. Поэтому использовать Х-55 в качестве мишеней — это хорошее решение.

Работы по "пятьдесят пятой" начались еще в середине 1978 года. Под новое изделие был разработан специальный самолет-носитель. Им стал стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Позже Х-55 была интегрирована в систему вооружения ракетоносца Ту-160.

Первый воздушный пуск ракеты состоялся 23 февраля 1981 года. А уже в декабре того же года Х-55 была принята на вооружение.

Авиационная крылатая ракета Х-55 Источник: Известия

Алексей Рамм, Дмитрий Литовкин